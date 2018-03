Valtonyc, Hasél, Pesarrodona, Cassandra i Jair Domínguez debatran de llibertat d'expressió a la vella presó

Després de l´últim espectacle de la programació del Festival Còmic de Figueres «Todos a la cárcel» d'Impro Barcelona es podrà romandre a l´Antiga Presó de Figueres encara una estona més. En consonància amb moltes altres iniciatives arreu del país, es donarà veu a persones afectades per l´actual retrocés democràtic del dret a la llibertat d´expressió.

"Qui podia pensar que els drets fonamentals que fins ara ens emparaven quedarien en paper mullat? Només les calúmnies haurien de ser censurables. Sempre que es tanqui una porta a la lliure expressió se n'ha d'obrir una altra", remarquen des del festival.

Per això el dilluns 2 d´abril de 2018 una antiga presó restarà oberta al debat com a símbol potent de la lluita pels drets i les llibertats.

El raper lleidatà Pablo Rivadulla, Pablo Hasél, ha estat condemnat per l'Audiència Nacional a dos anys i un dia de presó, a més d´una multa de 24.300 euros que si no paga pot comportar un altre any de presó. Se l´acusa d'"enaltiment del terrorisme per injúries i calúmnies contra la Corona i utilització de la imatge del rei" i per "injúries i calúmnies contra les institucions de l´Estat" en les seves cançons i en publicacions al seu compte de Twitter.



Hasél el 2014 ja va ser condemnat a dos anys de presó pel Tribunal Suprem també per delicte d´"enaltiment del terrorisme", enfrontant-se en total a una possible pena de 5 anys de presó.



El mallorquí Josep Miquel Arenas Beltrán, Valtonyc, ha de complir una condemna del Tribunal Suprem de tres anys i sis mesos, declarat culpable de tres delictes: "enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes", "calúmnies i injúries greus a la Corona" i "amenaces" contra Jorge Campos, president d´Actúa Baleares.



Cassandra Vera també va passar per també va passar per l´Audiència Nacional i va ser en un principi condemnada a un any de presó per un delicte d'"enaltiment del terrorisme" i "humiliació a les víctimes del terrorisme" per 13 tuits que va fer entre el 2013 i el 2016 sobre el president del govern franquista Luis Carrero Blanco. A principis d'aquest mes de març, però, el Tribunal Suprem va absoldre la tuitera murciana després de concloure que la sanció per la via penal era desproporcionada.



El regidor de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) Jordi Pesarrodona ha estat imputat per un presumpte delicte "d'odi" i "resistència greu" durant els escorcolls de la Guàrdia Civil a diferents conselleries de la Generalitat el 20 de setembre del 2017. Pesarrodona va romandre inofensiu durant unes tres hores al costat dels agents que custodiaven la porta del Departament de Governació amb un nas de pallasso posat, esdevenint una de les imatges virals de la jornada.