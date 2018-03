Condemnat a 2 anys i mig de presó per intentar calar foc a un home a Empuriabrava

L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i mig de presó l'acusat de ruixar un home amb gasolina i intentar calar-li foc a Empuriabrava (Alt Empordà) el 12 de setembre del 2016. El condemnen com a autor d'un delicte d'intent d'homicidi i, també d'un delicte lleu de lesions per colpejar una dona. Per aquest segon delicte haurà de pagar una multa de 240 euros. Segons recull la sentència, cap a les quatre de la tarda l'acusat, Jean Claude Gabbi, va anar a les oficines d'una companyia asseguradora per reclamar el cobrament d'uns diners per un sinistre d'un vaixell. Duia 1,5 litres de gasolina dins una ampolla de plàstic i la va buidar sobre el gerent de l'oficina. En aquest moment, la víctima va aconseguir fer-lo fora a empentes i això va impedir que encengués la benzina. "L'acusat ja es trobava fora de la sucursal i no va poder accionar l'encenedor que duia a la mà", argumenta la sentència. L'Audiència li aprecia una atenuant de reparació del dany perquè ha consignat 10.000 euros per pagar la indemnització, finalment fixada en 5.000. Descarta però, que Gabbi patís un trastorn mental.

La sentència conclou que l'acusat va cometre dos delictes al llarg del dia 12 de setembre del 2016. El primer episodi va ser al matí. Gabbi, de nacionalitat francesa i sense antecedents penals, va anar a l'oficina d'una asseguradora situada al sector Freser d'Empuriabrava per reclamar el cobrament d'uns diners per un sinistre del seu vaixell. En concret, l'embarcació havia resultat afectada en un incendi d'un altre vaixell que estava amarrat prop del seu.

En aquell moment no hi havia el responsable de l'entitat però una empleada li va dir que trigaria a cobrar perquè la seva assegurança era a tercers i havien de reclamar els diners a la pòlissa de l'altra embarcació, a França. "Com que no va trobar el responsable de la sucursal i les respostes que li va donar la treballadora no li van agradar, la va colpejar", recull la sentència. Segons el tribunal, li va donar un cop al front i la dona es va haver de protegir "aixecant una cadira per sobre del seu cap". La treballadora va patir una contusió lleu.

Després de l'agressió, Gabbi va marxar de l'oficina i va dir que tornaria a la tarda i que "mataria" al gerent. Cap a les quatre de la tarda es va presentar al despatx. Duia una ampolla de plàstic amb 1,5 litres de gasolina.



Intenció de matar-lo

Segons la sentència, quan el gerent el va veure arribar, el va anar a trobar i van "forcejar" per intentar impedir que entrés. En aquest moment, el processat va abocar la gasolina sobre la víctima. "Tenia la intenció d'acabar amb la seva vida cremant-lo viu", destaca el tribunal. Gabbi, però, no va poder culminar l'acció. Segons la sentència, perquè quan va intentar accionar l'encenedor, el gerent ja havia aconseguit fer-lo fora de l'oficina.

Com a conseqüència de l'atac, la víctima va patir estrès posttraumàtic moderat i va haver de prendre ansiolítics per dormir.

Per aquests fets, la fiscalia i l'acusació particular demanaven que condemnessin l'acusat a 6 anys de presó per intent d'homicidi. L'Audiència de Girona li imposa una pena de de 2 anys i mig perquè considera que la temptativa va ser "inacabada", li rebaixen la condemna en dos graus i li apliquen una circumstància atenuant de reparació del dany. El processat, abans del judici, va consignar 10.000 euros per fer front al pagament de la indemnització, que finalment ha estat de 5.000 euros. "Aquesta consignació no ha suposat un esforç econòmic d'especial importància per a l'acusat", conclou la sentència.

Pel delicte de lesions lleus a la treballadora, el processat haurà de pagar una multa de 240 euros.

L'Audiència descarta que, en el moment dels fets, Gabbi tingués les capacitats afectades per un trastorn mental. El tribunal considera que el dictamen psiquiàtric només indica que té una personalitat impulsiva "caracteritzada per l'acció abans que la reacció" però que això no vol dir que tingués les facultats disminuïdes o anul·lades.

A més, la sentència també recull que, durant la seva declaració, l'acusat no va fer referència a que patís "estrès, malestar, obnubilació o cap altra sensació que el portés a una actuació forçada". La sentència no és ferma i es pot recórrer.