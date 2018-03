Paco Pérez obre un restaurant a Manchester de la mà de Pep Guardiola

Un homenatge a la gastronomia catalana. Aquest és el concepte de Tast, el nou restaurant que lidera el xef Paco Pérez i que obrirà al juny al centre de Manchester.

Tast comptarà amb un espai per a 120 comensals en tres plantes, amb un menjador informal i zona de bar a la planta baixa, un menjador al primer pis i un segon pis amb reservats que ofereixen un menú de degustació. A més de servir entrants i plats principals tradicionals de Catalunya, el menú Tast oferirà «sabors»: porcions petites i mossos per assaborir i compartir.

Per a Paco Pérez, és «il·lusionant poder portar una mica de la teva cultura i les teves arrels a un lloc com el Regne Unit, amb un projecte tan sòlid com el que ens van oferir».

Al xef català l'acompanyen en aquest projecte tres personalitats relacionades amb Catalunya i Manchester, com són Pep Guardiola, Txiki Begiristain i Ferran Soriano, que estan entre els inversors del restaurant i que s'han associat amb el grup Fazenda, amb àmplia experiència en el sector de la restauració al Regne Unit.

Tast és el projecte més recent de Paco Pérez, el xef que suma ja cinc estrelles Michelin. Casa seva i l'epicentre del seu univers creatiu és el Miramar (que té dues estrelles), a Llançà, l'hostal familiar que juntament amb la seva dona, Montse Serra, s´ha convertit en una icona de la cuina d'avantguarda. A l'hotel Arts de Barcelona, l'Enoteca és el petit Miramar, amb dues estrelles Michelin.