Recuperen una moneda romana d'Empúries que venien a Wallapop per 75 euros

Els Mossos d'Esquadra han recuperat una moneda del jaciment greco-romà d'Empúries que un home venia per només 75 euros a Wallapop.



L'home que la tenia de manera il·lícita en la seva propietat la venia en aquesta plataforma de compra-venda. I va explicar a la policia que al seu dia la va trobar, ara fa 30 anys, en un mosaic d'una casa romana d'Empúries.



Tota la història va començar a mitjans del passat mes de desembre un particular va informar al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries que en un portal d'anuncis de compra-venda per internet i des d'un perfil anònim s'oferia una peça procedent del jaciment arqueològic grecoromà d'Empúries.



El Museu va traslladar aquesta informació als Mossos de la comissaria de districte de l'Escala. A partir d'aquí, la Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos d'Esquadra va iniciar una investigació amb l'objectiu d'identificar el propietari il·lícit de la moneda i poder recuperar-la.





Un aficionat dels metalls

Recuperem una moneda espoliada fa 30 anys del Jaciment arqueològic d'Empúries que es venia per internet per 75 euros. L'hem retornat al Museu d'Arqueologia del jaciment https://t.co/2l3IzoCaDP pic.twitter.com/XL8dsJ51Dt „ Mossos (@mossos) 21 de març de 2018

