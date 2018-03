Temporal de vent amb cops de fins a 138 quilòmetres per hora a Portbou

Un fort temporal de vent afecta l'Empordà amb ràfegues que han arribat als 138 quilòmetres per hora a Portbou però que superen els cent en molts punts. Protecció Civil alerta del vent i de l'estat del mar alterat amb forta maregassa i onades que poden superar els 2,5 metres. La sensació tèrmica en punts com el Port de la Selva ha arribat als -8 graus.



El vent bufa de component nord i oest. Segons el Servei Meteorològic, amb ratxes fortes o molt fortes al terç nord, a l'Empordà, a l'Ebre i cotes elevades del Pirineu i Prepirineu.



Les fortes ràfegues han arribat als 127 quilòmetres per hora a Port de la Selva, als 102 a Darnius o els 97 a Palamós, o Girona 47 quilòmetres per hora.



Des de Protecció Civil demanen precaució pel fort vent i l'estat del mar. A Port de la Selva la força del vent ha fet volar el pluviòmetre de l'estació metereològiac i des de l'Ajuntament demanen prudència als veïns.





MOLTA PRECAUCIÓ tramuntana que supera els 127km/h

Retira testos i objectes que puguin caure de balcons i terrasses.

Prealerta #VENTCAT: Des de mitjanit el vent es reforçarà a l'Alt Pirineu, Aran i Ripollès fins demà al migdia. Després es preveu que vagi a baixa

