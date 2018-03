Troben ocult en un búnquer un cultiu de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana oculta en una casa a Avinyonet de Puigventós. Estava en un espai disposat com un búnquer i la droga hauria estat valorada en més de 50.000 euros si hagués entrat al mercat negre. Els agents de la comissaria de Figueres han arrestat dues persones pels fets: un home, de 26 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Barcelona i un menor per un delicte contra la salut pública.

Tot es remunta a dijous, quan els Mossos van saber que en un habitatge de la localitat d'Avinyonet possiblement hi havia l'escomesa manipulada i un elevadíssim consum d'electricitat. Els agents en arribar van comprovar que, efectivament, el domicili tenia la llum punxada i que l'interior desprenia una forta olor de marihuana.

La patrulla es va quedar a l'exterior per esperar i identificar les persones de dins. Van veure que en sortien dos homes, els van identificar i detenir. Amb el manament judicial, l'endemà van escorcollar la casa. Hi van trobar 408 plantes de marihuana, 18 làmpades, 11 transformadors, entre d'altres.

El cultiu estava amagat sota el garatge, on només es podia accedir per un petit forat camuflat per no ser detectat. El detingut menor d'edat va ser lliurat al seu tutor legal i serà citat pròximament per la Fiscalia. El detingut, amb antecedents, va passar a disposició del jutge de Figueres, que va decretar-ne la llibertat.