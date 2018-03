El PSC de Llançà dona per trencat el pacte amb el PDeCAT, a qui acusa de «traïció»

El PSC de Llançà dona per trencat el pacte amb el PDeCAT i deixarà decidir a la militància si continuen al govern o bé passen a l'oposició. El cap de llista socialista, Francesc Guisset, que havia de ser alcalde en uns dies es mostra indignat per la decisió. Diu que està «trist i decebut» i acusa al PDeCAT d' «irresponsable» i de portar la inestabilitat política del país al poble. Estan preocupats per projectes engegats i per això ara valoraran si continuen al govern. Creuen que és una «traïció».

Guisset no esperava aquesta decisió que deixa clar que representa trencar el pacte «unilateralment». El regidor creia que «hi hauria coratge suficient per continuar perquè els pactes s'han de complir» i que els cedirien l'alcaldia.

Per això ara està indignat. «El que et demana el cor i l'ànima és trencar, i anar a l'oposició». «Qui havia de pensar que la militància fallaria en la seva paraula? Són veïns» i es lamenta que «m'estan dient que no puc ser alcalde perquè penso diferent d'ells».

Els socialistes senten que és la segona traïció que viuen aquest mandat. Primer ERC, amb qui van pactar, els va expulsar del govern i ara els impedeixen concretar un dels acords del nou pacte amb PDeCAT d'assumir l'alcaldia fins el que queda de mandat. No entén que no els permetin un relleu acordat d'un any i tres mesos, sis dels quals la junta electoral no permet cap acte que suposi ostentació de l'alcaldia.

Tot i el malestar, el regidor posa de manifest que tant ell com la regidora Sílvia Barris treballaven en projectes importants per a la població. En el seu cas assumeix Hisenda i Urbanisme, mentre Barris està al capdavant de Benestar i Família, Salut, Dona i Paisatge urbà.



Pendents de projectes

Guisset remarca que esperen tirar endavant projectes importants per al poble com la residència per a la gent gran, una nova biblioteca i un nou espai per a la policia. «Si marxem quines garanties hi ha que es tirin endavant», es planteja, per això volen valorar a fons la decisió.

Primer reuniran divendres en assemblea a militants i simpatitzants per copsar l'opinió i veure si prefereixen continuar al govern o passar a l'oposició. Posteriorment es donaran una setmana per prendre la decisió final i donar-la a conèixer públicament.

El que té clar Francesc Guisset és que el pacte establert s'ha trencat, s'ha fet de forma unilateral i que no es pot refer. Per tant, en el supòsit que optin per continuar al govern ho farien com «una situació interina molt fràgil i sense cap garantia que no ens expulsi quan vulgui».

Guisset no entén els arguments que ha donat l'alcalde Pere Vila per justificar la decisió perquè creu que «s'ha pres la irresponsabilitat de portar la situació a nivell de país al poble». Ara el que esperen és «prendre la decisió que menys perjudiqui la gent de Llançà.

La militància del PDeCAT va decidir dimarts al vespre mantenir l'acord de govern amb el PSC però no cedir-los l'alcaldia com havien acordat. Hi havia sobre la taula dues opcions més: mantenir els acords o bé trencar completament el pacte. La primera opció va rebre el 69% dels volts.

Des de l'oposició, ERC ha acusat el PDeCAT de «prioritzar la seva agenda partidista de pactes locals» i de «no actuar amb responsabilitat». En un comunicat, Esquerra assegura no compartir «sota cap mena de concepte» la decisió dels demòcrates de mantenir el pacte de govern amb el PSC i assenyalen que respon a una decisió «estètica que no resol la qüestió de fons».