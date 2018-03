Descobreixen sis tallers il·legals en l'últim mes a l'Alt Empordà

La Guàrdia Civil ha descobert sis tallers mecànics il·legals a l'Alt Empordà aquest mes. A un dels propietaris d'un dels locals, ubicat a Pont de Molins, el Seprona l'havia denunciat ja tres vegades pels mateixos fets.

Dels sis tallers, quatre d'ells no tenien autoritzacions administratives, un no havia tramitat la llicència ambiental i l'altre no estava inscrit en el registre de Productors de Residus de Catalunya. Cal destacar que des de l'any 2015 fins a la data actual el Seprona ha localitzat i denunciat 20 tallers mecànics clandestins a Girona.

La troballa de sis tallers clandestins es deu al fet que els agents del Seprona de la Guàrdia Civil de Figueres han actuat aquest mes a l'Empordà en el marc de les accions preventives en matèria de medi ambient i d'inspeccions de locals on sospiten que hi ha tallers clandestins de reparació de vehicles.

Es tracta d'unes actuacions emmarcades en la campanya per detectar aquest tipus d'intrusisme professional. Els polices, després d'investigar-ho, van constatar que en diverses localitats hi hauria tallers de reparació de vehicles funcionant il·legalment.

El primer dels tallers va ser localitzat dimecres en un carrer de Figueres. En fer la inspecció, els agents van poder comprovar que no estava inscrit en el Registre de Productors de Residus de Catalunya.

El segon dels locals va ser inspeccionat l'1 de març a Vilamalla. Aquest es dedicava a la reparació de xapa i pintura, una activitat que es feia sense cap tipus d'autorització administrativa.



Reincident

Posteriorment, el 6 de març, els guàrdies civils van escorcollar un altre taller de xapa a Pont de Molins. En aquest s'hi feien reparacions de vehicles sense cap tipus d'autorització. Es dona la circumstància que el propietari del taller ja va ser denunciat anteriorment per la policia i per les mateixes raons.

El dia 9 de març, la Guàrdia Civil va localitzar un altre taller clandestí a Vilamalla. Aquest feia l'activitat a porta tancada i, per això, els investigadors van fer diversos intents per poder-lo inspeccionar i, finalment, van aconseguir sorprendre el propietari reparant vehicles. Una pràctica per a la qual no tenia autorització.

El dia 13 van aconseguir trobar un cinquè taller clandestí. Aquest, a Vilafant i durant l'escorcoll van constatar que funcionava sense haver tramitat la llicència ambiental. L'últim dels tallers va ser descobert aquest dimarts a Figueres, també s'hi feien reparacions sense autoritzacions.

De totes les inspeccions, els agents de la Guàrdia Civil van aixecar actes d'inspecció i denúncia. Aquestes van ser remeses als òrgans competents: l'Agència de Residus de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments corresponents.