Tres immigrants viatgen amagats en un camió des d'Itàlia a Figueres

Nou cas de camió amb immigrants a dins a les comarques de Girona. Amb aquest ja són sis els polissons que en un mes i mig han aconseguit arribar fins a Espanya a dins de tràilers. En tots els casos hi ha un patró comú: els vehicles s'han aturat a Ventimiglia, la frontera entre França i Itàlia. Aquesta arribada d'immigrants irregulars a Espanya està essent investigada per les policies duaneres de França i Itàlia i la Policia Nacional des d'aquí els aporta tota la informació necessària, si és el cas, per poder enxampar les possibles màfies que hi ha al darrere.

Aquest últim fet es va detectar aquest dimecres a Figueres. A dins del camió, hi anaven tres joves, de 17 i 18 anys, de l'Afganistan. En els altres casos, majoritàriament els polissons procedien d'Eritrea.

En el camió hi viatjaven aquests tres joves però el conductor del vehicle pesant, un home de nacionalitat romanesa, no se'n va adonar fins a a la tarda, quan va trepitjar territori espanyol. Després de creuar la frontera va seguir per l'autopista AP-7 i a l'altura del quilòmetre 24, a Figueres, on hi ha una àrea de descans es va aturar després de sentir soroll a dins del vehicle. Ràpidament en adonar-se que duia tres nois a dins va alertar el telèfon d'emergències 112. Els Mossos d'Esquadra s'hi van desplaçar i com s'ha fet en els altres casos, després d'atendre'ls, van dirigir els tres immigrants a la Policia Nacional.

Els agents del CNP se'n va fer càrrec la Policia Nacional, ja que és el cos competent en matèria d'estrangeria. I tal com marca el conveni entre Espanya i França, van ser retornats cap al país gal.

Segons va explicar el conductor del tràiler, ell s'havia aturat a la frontera d'Itàlia amb França, a la localitat de Ventimiglia, on hi ha una gran àrea de descans per als camions. Aquí és on suposadament els tres joves afganesos van poder entrar a dins del camió.

Amb aquests ja són sis els camions que en l'últim mes i mig s'han descobert que transportaven immigrants amagats. S'apunta que tots aconsegueixen entrar en remolcs a Ventimiglia, gràcies a l'ajut d'algú, i sense que els conductors se n'adonin. I després els camioners ho descobreixen un cop són a Espanya, sense tenir coneixement de la seva presència. Amb els tres de dimecres, ja són 42 els immigrants que han arribat així a la província.