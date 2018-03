Unes 50 persones protesten a l'estació del TAV de Figueres

Una cinquantena de persones es van concentrar ahir al vespre davant de l'estació de l'AVE de Figueres i després van fer una marxa lenta de cotxes fins a la Jonquera, en protesta per l'empresonament de dirigents polítics catalans. Els Mossos d'Esquadra van desplegar una desena de dotacions per evitar que els manifestants accedissin a la zona de vies. Els concentrats van cridar consignes en protesta pels empresonaments i van marxar sense que s'enregistrés cap incident. Després van agafar una quinzena de vehicles per fer la marxa lenta per l'N-II.

La protesta s'emmarca en la campanya engegada recentment «Operació Fronteres», que, a banda de la de Figueres, ahir va comptar amb una altra acció. Paral·lelament, un miler de persones van tallar des de poc abans de les set del vespre l'A-7 en els dos sentits de la marxa a Tarragona. En aquest cas, la manifestació va ser convocada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) de diversos municipis i va començar davant del centre penitenciari de Mas d'Enric. Posteriorment, els manifestants van dirigir-se cap a l'A-7 per l'accés de l'avinguda Catalunya, on van tallar la via.

De fet, aquest dissabte es va repetir la protesta que s'havia dut a terme el divendres, que ja va tancar el trànsit de l'A-7, on hi va haver càrregues policials. Alguns dels concentrats van cridar consignes contra els Mossos d'Esquadra i la protesta va ser encapçalada per una pancarta on es podia llegir«Primavera catalana». També van cremar fotografies del Rei.

Per avui el CDR de l'Alt Ter ha convocat una marxa lenta amb cotxe per l'Eix Transversal, a partir de dos quarts de nou del matí des del Coll de Ravell.