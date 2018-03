Figueres té la meitat dels habitatges de lloguer social que necessita

L'Ajuntament de Figueres gestiona el lloguer social de quaranta-vuit pisos de la ciutat, després que en els últims set mesos n'hagi adquirit quatre de nous. Ara ja són vint-i-set, segons les dades facilitades per l'Ajuntament, els que s'han adquirit des del 2016. Les noves adquisicions estan repartides en diferents punts de la ciutat: presó vella, centre, Marca de l'Ham i Poble Nou.

L'objectiu del consistori és arribar al centenar d'habitatges destinats a persones que no poden pagar un lloguer a preu de mercat, i, de moment, ja en tenen la meitat. Per afrontar l'emergència social, l'ajuntament ha calculat que necessitaria fins a 110 pisos de lloguer social.

Els pisos s'han comprat a través del dret de retracte, que els dona prioritat sobre el comprador privat. L'Ajuntament n'ha adquirit amb aquest procediment 27, als quals s'hi han de sumar els 18 cedits per l'Agència de l'Habitatge, 1 de llogat i 2 procedents de donacions. En total 48 habitatges destinats per a lloguer social. Els gestionats per les ONGs oscil·len la desena. A més, l'Ajuntament té 21 habitatges més aptes i disponibles per adquirir en els mesos futurs.

La possibilitat de la compra de pisos per dret de tanteig i retracte es va aprovar en el ple d'octubre de 2015, que va acordar disposar dels fons dineraris afectats al Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge per a l'exercici dels drets d'adquisició preferent d'habitatges.

Figueres ja ha començat les obres de millora en alguns dels pisos comprats per poder posar-los posteriorment a lloguer. Al gener, tal com informa l'Ajuntament, es va signar el contracte amb l'empresa adjudicatària encarregada de les obres, que arranjarà els habitatges progressivament. Els pisos s'han comprat a través del dret de retracte, que els dona prioritat sobre el comprador privat.



El 22% dels desnonaments

Entre el 2011 i el 2016 als jutjats de Figueres es van tramitar 4.254 assumptes relacionats amb desnonaments i execucions hipotecàries. Tot i que no es poden atribuir totes als ciutadans de Figueres, ja que són dades referides al Partit Judicial de Figueres que inclou més d'un municipi, el factor urbà hi té un pes important.

D'aquesta manera, aquest volum suposa el 22% dels casos tramitats als jutjats de la demarcació de Girona. Figueres té prop de 600 pisos buits.

En deu anys el parc d'habitatges ha crescut més d'un 19% fins arribar gairebé a les 23.000 unitats el 2011, tal com recull la diagnosi de pobresa aquest 2017. L'adquisició de pisos s'emmarca en la creació d'una oficina d'habitatge pròpia per assumir-ne les competències.

Per altra banda, l'any 2015 hi residien 53 persones sense sostre o en risc d'exclusió residencial estrica, el que suposa el 0,1% de la població. Una xifra, però, que s'amplia a 1,1% si es té en compte el pes de la població que resideix en habitatges insegurs, segons l'última diagnosi de pobresa.