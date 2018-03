Interrumpuda la circulació de trens entre Figueres i Portbou per un atropellament

La circulació de trens de la línia R11 i RG1 entre Figueres i Portbou ha quedat interrumpuda a les dotze del migdia. Un comboi de l´R11 en direcció Barcelona ha quedat aturat per un atropellament a l´estació de Figueres. Les afectacions, segons ha informat Renfe, poden superar els 30 minuts i s´està gestionant el servei per carretera entre ambdues estacions. La connexió entre Figueres i Barcelona opera amb normalitat.



Els passatgers del tren afectat han pogut baixar a la mateixa estació de Figueres, on esperen la sortida del proper comboi en sentit Barcelona.





Circulació interrompuda entre Figueres i Portbou per atropellament d'una persona. Gestionant servei per carretera. Trens afectats:

Tren Portbou 11:38 h L'Hospitalet 14:47 h

Tren Barcelona Sants 10:16 h Portbou 12:27 h — RG1 Rodalies (@rg1cat) 26 de marzo de 2018

El pas a nivell de l´Avinguda Vilallonga està tancat i la Guàrdia Urbanas cap a la Ronda Sud i el Carrer Rubaudonadeu.