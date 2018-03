El Museu Dalí amplia horaris i posa a la venda totes les entrades a través d'internet

El Teatre-Museu Dalí de Figueres ha posat a la venda a través d'internet totes les entrades per accedir a les instal·lacions. Després d'un període de proves que s'ha fet des del gener i fins aquest mes de març, la Fundació Gala-Salvador Dalí ha tirat endavant la mesura. A la façana del museu, a més, s'hi ha instal·lat un tòtem informatiu que mostra la disponibilitat d'entrades per al mateix dia i que el visitant pot comprar amb antelació a taquilla o a través de dispositius mòbils.

El canvi permetrà que els usuaris no hagin de fer cua per visitar l'espai. A més, s'ha allargat la temporada alta, que fins ara era del juliol al setembre, per incorporar-hi els mesos d'abril i juny. Durant aquest període, el museu obrirà des de les nou del matí fins a les vuit del vespre (amb un últim accés a un quart de vuit). La mesura s'ha adoptat per atendre la gran demanda de grups escolars durant aquests mesos. També busquen repartir millor els visitants al llarg del dia i millorar la qualitat de la visita.