La Casa Empordà perd l'espai per promocionar els productes locals

L'Ajuntament de Figueres ha descartat convertir la sala de la Casa Empordà en un centre de promoció i degustació de productes de la comarca. L'edifici de l'antic Escorxador es mantindrà com a sala d'exposicions i es renuncia, així, a fer de l'espai un punt dedicat a promoure els productes quilòmetre zero, un projecte promogut per l'exalcalde Santi Vila.

L'última reforma de la Casa Empordà va permetre traslladar-hi l'Oficina de Turisme (anteriorment a la plaça del Sol) i s'hi preveia posar en servei l'espai per a la promoció i comercialització de productes alimentaris. El projecte estava pendent de posar-se a concurs públic després que finalitzessin les obres de l'antic Escorxador i s'inagurés l'Oficina de Turisme el juliol del 2016.

Ara, però, el govern de Figueres ha descartat la creació d'aquest espai. D'entre els motius pels quals s'ha aturat el projecte hi ha l'oferta de bars i restaurants que «ja estan oferint productes de l'Empordà» i que, per tant, «la promoció gastronòmica i enològica ja queda coberta», ha explicat l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip.

La sala que s'havia de destinar a l'espai promocional continuarà acollint exposicions, tal com ha fet fins ara. De fet, la combinació entre l'Oficina de Turisme i les successives exposicions «funcionen molt bé», ha matisat Felip.

Fins i tot s'havia proposat la cessió d'ús d'una part de l'actual Casa Empordà per traslladar-hi la seu del Consell Regulador de la DO Empordà. Una opció que s'ha acabat descartant.



Consolidar la DO Empordà

«El que nosaltres volem és consolidar la presència de la DO Empordà a la ciutat», diu Felip, qui veu aquest projecte «més interessant que no pas fer-ho de manera més impersonal en un centre de degustació».

Amb el canvi d'ubicació de la seu del Consell Regulador de la DO Empordà a la plaça del Sol, l'Ajuntament es desentén de la creació d'un espai per promocionar els productes de quilòmetre zero.

El trasllat a l'edifici del centre de la plaça, ara convertit en un giratori, està previst per a abans de final d'any i donaria una ubicació més cèntrica a l'oficina del consell regulador.

L'edifici anteriorment havia acollit l'Oficina de Turisme, que fa poc més d'un any es va traslladar a la Casa Empordà ja reformada. Figueres havia ofert la Casa Empordà al Consell Regulador per tal que tinguessin més visibilitat així com «reforçar Figueres com a centre neuràlgic de la DO».