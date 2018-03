Figueres engegarà una operació intensiva amb Endesa al Culubret per posar fi al frau elèctric

L'Ajuntament de Figueres i Endesa posaran en marxa una operació intensiva de control del frau elèctric i les plantacions de marihuana al barri del Culubret. És el que s'ha acordat en una reunió celebrada aquest matí amb la presència també de representants d'Interior i Indústria. La companyia s'ha compromès a prendre mesures excepcionals per a garantir el subministrament a les famílies que paguen regularment les factures però pateixen els talls de llum diaris.

"Garantir el subministrament i intervencions policials per acabar amb el cultiu de marihuana". Així ho sintetitza l'alcaldessa, Marta Felip, que ha posat sobre la taula durant la reunió la petició "d'excepcionalitat que s'actuï al Culubret on hi ha 24 famílies que paguen les factures i se'ls ha de garantir el servei".

La companyia ha continuat insistint que "les línies estan bé i que es deu al frau elèctric i al cultiu de marihuana", explica Felip, que constata que això l'Ajuntament ho podrà verificar a través de l'auditoria sobre l'estat de les línies que s'ha encarregat.

L'Ajuntament diu que "continuarem treballant per evitar el frau, i demanen mesures policials perquè s'entri als domicilis i s'acabi per tant, el cultiu". Mentrestant, volen mesures tècniques per a garantir el servei als 24 abonats afectats. Felip ha manifestat que Endesa s'hi ha compromès i els ha demanat uns dies per a poder actuar.

Per part de l'Ajuntament, a partir de demà s'espera un control policial permanent al barri que acompanyarà els tècnics d'Endesa per posar fi al frau i que hauria d'anar acompanyat de les eines per poder entrar als habitatges on es detecta la possible presència de cultius de marihuana. Felip constata que en moltes ocasions es detecta el frau però no es pot entrar als habitatges.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, s'ha reunit aquest matí el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta -també representant d'Empresa i Coneixement-, el regidor de Seguretat de Figueres, Quim Felip, el director de Serveis Urbans, Jordi Cabot, els responsables d'Endesa, Enric Carrion Francisco Javier Espedes i representants territorials d'Indústria a Girona.

L'alcaldessa va manifestar la setmana passada que la situació que viu el barri no es pot "tolerar" i que no només es pot atribuir al cultiu de marihuana. Exigia a Endesa que adoptés "mesures" per solucionar la problemàtica.

El barri del Culubret però també alguns de propers com el Món Millor pateixen talls de llum pràcticament cada dia des de fa mesos i és una situació que es repeteix des de fa més de dos anys.

Endesa porta a terme periòdicament controls de frau elèctric als barris d'aquest sector però res ha resolt els talls de llum.

La situació és la mateixa que es viu al barri de Font de la Pólvora de Girona on els veïns que paguen les factures reclamen solucions. La companyia s'escuda com a Figueres en el frau elèctric.