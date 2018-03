El cineasta Ventura Pons, pregoner de les Fires i Festes de la Santa Creu

El pregoner de les Fires i Festes de la Santa Creu serà el cineasta Ventura Pons en l'any en què ha recuperat l'antic cinema Las Vegas on estrenarà el seu darrer film "Miss Dalí" divendres vinent. L'Ajuntament de Figueres ho va anunciar durant la presentació del cartell dissenyat per la il·lustradora figuerenca Judit Frigola. El cartell és una il·lustració que fa al·lusió a la Festa de l'Arbre de la ciutat, que enguany celebra el seu centenari, i alhora pretén recordar un cartell de cinema amb motiu de la reobertura del cinema Las Vegas.

El nou pregoner que donarà el tret de sortida a les fires que se celebraran del 27 d'abril al 6 de maig. Pons es va començar a vincular fortament a la ciutat l'estiu passat quan va decidir rodar escenes del nou film a la ciutat. De la visita n'ha acabat sortint el seu interès per a recupera un dels antics cinemes de la ciutat tancats, Las Vegas. En pocs mesos ha tirant endavant un projecte de reforma i aquesta setmana s'obrirà amb l'estrena del film.

Figueres ha aportat 350.000 cinemes a la recuperació de l'espai que es podrà utilitzar per a altres activitat.



El director amb més pel·lícules en català

Ventura Pons (Barcelona, 25 de juliol de 1945) és un director de cinema, guionista i productor català. Després de dirigir més d´una vintena d´obres teatrals, va rodar la seva primera pel·lícula l´any 1977, Ocaña, retrat intermitent, seleccionada oficialment pel Festival de Cannes. Amb 31 llargmetratges, 29 produïts amb la seva companyia Els Films de la Rambla, S.A., fundada l´any 1985, s´ha convertit en el director que més pel·lícules ha rodat en català i en un dels cineastes més coneguts de Catalunya.

Las Vegas no és el primer cinema que recupera, l'any 2014 va reobrir els Cinemes Texas de Barcelona, i el 2017, el cinema Albatexas de València, ambdues sales amb projecció de pel·lícules en versió original subtitulada en català.

Actualment, és conseller de la SGAE i patró de la Fundació Autor, i ha estat vicepresident de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.

A la vegada ha fundat la distribuïdora Alba Films per donar sortida al cine mundial més interessant que no arrriba a les nostres pantalles.



Cent anys de la Festa de l'Arbre

Un dels primers actes previs de Fires és la presentació del cartell que es va fer ahir.

La il·lustradora ha explicat que la vegetació i, en concret, l'arbre de figuera, ocupa el primer terme i bona part de la imatge, ja que enguany se celebra el centenari de la Festa de l'Arbre de Figueres.

Al centre de la imatge, hi ha "una figuerenca que ens extén la mà amb orgull convidant a l´espectador a gaudir de les activitats de fires i festes de la seva ciutat, que veiem al fons, i que són el punt de fuga de l´imatge."

A més, el cartell, tant pel tractament com per la composició, pretén recordar un cartell de cinema i ser "un petit homenatge al que crec és un dels esdeveniments de l'any: la reobertura del cinema Las Vegas, com a lloc d'oci, cultura i nou equipament de la ciutat", ha explicat Frigola.

El regidor de Cultura Popular i Festes, Quim Felip, ha explicat que el cartell d'enguany segueix la tendència que es va iniciar amb el cartell de l'edició anterior, amb elements emblemàtics i representatius de les Fires i Festes de la Santa Creu, dissenyats i il·lustrats per autors locals.

Il·lustradora figuerenca

Judit Frigola Fontacaba (Figueres, 1985) és il·lustradora infantil i juvenil formada a l´Escola Llotja de Barcelona (Titulació: Tècnic Superior d´Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració), i anteriorment formada en Disseny Gràfic al Centre Universitari de Disseny i Art EINA, de la mateixa ciutat.

Desenvolupa la seva activitat en el camp de la il·lustració infantil i juvenil, sobretot destinada a llibres de text, àlbums il·lustrats, revistes, quaderns educatius, etc., tot i que també ha participat en projectes audiovisuals per al sector públic i privat.

Recentment l´ha començat a representar a nivell internacional l´agència d´il·lustració Advocate Art, amb seu a Londres.

En l´actualitat resideix i treballa des de la seva ciutat natal, Figueres, on en aquests moments finalitza dues publicacions per a Larousse (ESP), per a qui ja ha treballat en diverses ocasions. En paral·lel, dóna suport creatiu a la Bookman Llibreria, de Figueres.