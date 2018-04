La bombolla del turisme a l'Escala expulsa el lloguer

L'Escala té 14.994 habitatges, dels quals només 4072 són primeres residències i 993 estan buits, 272 dels quals totalment des de fa més de dos anys. Del total l'Ajuntament no disposa ni d'un habitatge per a lloguer social. Des del 2016 hi ha una persona allotjada en una pensió per falta d'habitatges de lloguer i una altra allotjada en un altre municipi. Cinc famílies estan pendents i la borsa de mediació per al lloguer social del Consell Comarcal no té cap habitatge al municipi. L'Ajuntament ha engegat un pla de xoc per revertir la situació.

Les dades estan extretes d'un recent informe de la Fundació Ser.gi encarregat per l'Ajuntament que radiografien la realitat d'una població on més del 80% dels veïns viuen del turisme «un autèntic monocultiu, condicionant tant socialment com urbanísticament el municipi». La major part del parc d'habitatge té relació amb aquesta activitat. La forta dependència genera unes problemàtiques que incrementen les dificultats habituals per a les persones amb escassos recursos econòmics.

Les conclusions del POUM del 2016 ja posaven de manifest que el 20% dels habitatges que no són primera residència es destinen a ús turístic «amb la qual cosa genera una distorsió important en el mercat immobiliari i la disponibilitat l'habitatge principal». És cert que disposa d'habitatges buits, 993 -o no s'han ocupat mai, estan per rehabilitar, o s'ocupen un o dos cops l'any. 272 estan buits des de fa més de dos anys.



Els bancs no responen

Des de la Taula d'Habitatge Municipal constituïda per abordar la problemàtica es va acordar iniciar procediments legals de cessió obligatòria d'habitatges per part d'entitats financeres el febrer de 2016. «Totes les entitats financeres reclamades van al·legar» arguments per no fer-ho i «l'Ajuntament, finalment, opta per aturar el procediment iniciat».

Per tant, la situació és que la població no té habitatge de lloguer social (acumula un dèficit històric); el poc lloguer del qual es disposa per a tot l'any és a preus molt elevats; no pot comptar amb el Consell Comarcal perquè la borsa està buida; i tots els bancs a qui es va sol·licitar posar a lloguer els habitatges buits s'hi van negar, es conclou.

Des del Consell Comacal, la coordinadora tècnica de l'Oficina Local de l'Habitatge, Ester Tomar, especifica que des de la Borsa no disposen de pisos a preus de protecció oficial però els que tenen a la borsa en algunes poblacions es consideren de lloguer social perquè estan un 20 o 30% per sota del preu de mercat i perquè no hi ha despeses inicials, tret d'un mes de fiança que per llei s'ha d'ingressa ra Incasòl». Per tant, «sense arribar a preus de protecció oficial» s'estalvien dos mesos de fiança, més un d'honoraris, més les desepeses de gestió, per exemple. La borsa des de fa temps fa campanya perquè els propietaris es decideixen per cedir-ne la gestió perquè se'ls fa difícil tenir-ne. A l'Escala ara mateix no n'hi ha.

Amb aquest panorama l'Ajuntament va sol·licitar l'estudi com a punt de partida per a futures actuacions i el va presentar als veïns el 6 de març. L'objectiu, tal com diu l'estudi i va explicar l'alcalde, Víctor Puga, és analitzar l'estoc d'habitatge buit que està en mans d'entitats, grans tenidors i particulars per negociar possibles cessions i poder disposar d'una borsa d'habitatge directa o indirectament gestinada per l'Ajuntament per fer front «de forma immediata a aquestes situacions de risc, recuperant així la funció social de l'habitatge». Els incentius passen des de la bonificació del 100% de l'IBI i l'impost d'escombraries, a garantir el cobrament i subvencions per la reforma. Les mesures ja estan vigents, segons l'Ajuntament i esperen que donin resultats.