Porcs senglars passejant pel passeig de Portbou

La matinada de dissabte a diumenge un petit grup de porcs senglars van ser vistos passejant-se pel centre de Portbou. Els animals que van ser gravats per veïns eren tres exemplars i creuaven l'N-260 cap al passeig i la platja. Com a altres poblacions properes, Portbou està situat a tocar les muntanyes des d'on, buscant menjar, solen baixar al poble.

La gravació es va fer pels volts de les tres de la matinada del diumenge quan un grup de persones sortien d'una celebració.

Els veïns han explicat que des de fa uns mesos és habitual veure'n al port i al carrer del Pi. Creuen que s'hauria d'actuar perquè els animals travessen la carretera N-260 i podrien provocar un accident o bé causar problemes amb gossos o persones.

El regidor Trino Martínez ha explicat que des de fa dos o tres mesos aquests tres exemplars, que creuen que s'haurien quedat sense mare, baixen fins a la zona urbana. "Són de mida mitjana i baixen de la muntanya pel cementiri cap a baix, o també se'ls veuen pel carrer del Pi", diu el regidor que pensa que busquen el menjar que alguns veïns deixen al carrer per als gats.

Des de l'Ajuntament estan convençuts que sempre són els mateixos que en aquesta ocasió haurien avançat uns cent metres més arribant fins a la zona del passeig. Martínez ha explicat que hi ha algun altra exemplar més de porc senglar que sol veure's habitualment al port.

El regidor admet que els preocupa que no puguin suposar un perill perquè semblen inofensius i s'apropen molt a les persones però són animals salvatges. Per això estan en converses amb els Agents Rurals per portar a terme alguna actuació per foragitar-los cap a les muntanyes. Martínez admet que fer una batuda al poble és complicat i estan acabant de concretar com es resol.

No és la primera vegada que es veuen porcs senglars al centre de pobles propers. A Cadaqués, se'ls ha pogut veure en els darrers anys tranquil·lament a les platges, fins i tot de dia convivint amb banyistes. Fa tres anys les imatges van inundar les xarxes.