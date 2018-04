Mor l'exconseller i exsenador figuerenc Narcís Oliveres

L'exsenador i exconseller figuerenc Narcís Oliveres i Terrades ha mort aquest passat dilluns. Nascut a Figueres el 20 de març del 1930, Oliveres era Doctor en Dret. Havia estat membre del Comitè de Govern d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i Director de la Societat Hifesa. Fou senador per CiU per la província de Girona a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989. Fou secretari quart de la Mesa del Senat del 1989 al 1993 i protaveu del Grup de Convergència i Unió al Senat.



Oliveras també fou conseller de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya el 1985-1986. Malgrat haver-se retirat de la primera línia de la política per raons d'edat, al llarg dels darrers anys va mantenir una vida molt activa, tant a nivell polític com cultural. El darrer mes de desembre, el Partit Demòcrata Figueres va retre-li un homenatge.





2) Narcís Oliveres i Terrades (Figueres, 1930-2018) era per damunt de tot, un home bo, un ciutadà exemplar i un patriota català. El recordarem sempre amb aquell interès per tot el que passava a Figueres i pels seus savis consells. Descansi en pau! pic.twitter.com/KkjkdDAGVp — Marta Felip (@MartaFelip) 3 de abril de 2018



Em dol comunicar-vos la mort, aquest matí, del polític figuerenc Narcís Oliveres i Terrades, exsenador i exconseller. El més sentit condol a la família i amics, especialment Triangle Blau pic.twitter.com/BWnFuqanDy — Francesc Cruanyes (@fcesccruanyes) 3 de abril de 2018

Dolgut per la mort de @NarcisOliveres. Des de posicions ideològiques diferents, ens unia una vella relació amical. Ha mort un vell lluitador per la democràcia i per una Catalunya sobirana. Descansa en pau! pic.twitter.com/ktnuHEfEUW — Joan Armangué (@JArmangue) 3 de abril de 2018



A les xarxes socials ja s'han començat a sentir les primeres mostres de condol on es destaquen la seva lluita ferma per la democràcia.