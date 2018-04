El figuerenc Ignasi Folch representarà Catalunya a les Olimpíades de Biologia

L'Ignasi Folch, alumne de segon de batxillerat científic de l'Olivar Gran de Figueres, va classificar-se en segona posició a les Olimpíades de Biologia de Catalunya el darrer febrer, obtenint la medalla d'or la competició. Aquest guardó és el seu bitllet per les Olimpíades Espanyoles de Biologia, que se celebraran a Badajoz del 12 al 15 d'abril i que reunirà els estudiants més aplicats de l'estat en aquesta matèria.

- Com et vas preparar per encarar la prova?

L'any passat, al curs que vaig fer de "Bojos per la ciència", ja em van parlar d'aquesta competició, i em va interessar. Així doncs, abans de començar el curs m'ho vaig marcar com a objectiu, juntament amb el treball de recerca i la selectivitat. A les Olimpíades, entra tot el temari de primer i segon de Batxillerat, fins i tot aquell que encara no havíem fet a l'Institut. La meva professora em va donar accés a tot el material, i el vaig repassar a fons la setmana abans. La primera prova es va fer el 3 de febrer a la Facultat de Ciències de la UdG, i era un examen de 50 preguntes tipus test. De tots els participants de Girona, vam ser cinc els que vam passar a la prova pràctica. Aquesta segona fase va ser el 7 de febrer a un laboratori de la Universitat de Barcelona, i va consistir a fer dues pràctiques i un examen de citologia i de bioquímica. Al cap d'uns dies van fer una cerimònia a l'Institut d'Estudis Catalans on em van donar l'or com a segon classificat de Catalunya. La meva alegria no cabia en mi!

- Aquest va ser el teu bitllet per participar en les Olimpíades Nacionals de Biologia.

- Sí, juntament amb tres estudiants més de la província de Girona. Tots els participants hem pogut rebre dues sessions preparatòries a l'Institut Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, i ens tornarem a trobar a la prova estatal.

- En què consistirà l'estatal?

- Els 61 participants, que vindrem de les diferents comunitats autònomes d'Espanya, ens reunirem del 12 al 15 d'abril a Badajoz. Hi haurà una prova teòrica el dia 13, que serà un examen de 75 preguntes, i una pràctica el 14. El que em fa por és que en la teoria apareixeran temes que no treballem amb profunditat a Catalunya com ara la botànica.

- Quina és la recompensa pels guanyadors de la fase estatal?

- Hi ha algun premi, igual que a l'autonòmica. Sens dubte, però, el que val més la pena és la possibilitat de participar en la fase internacional, si es queda entre els cinc primers, o a les iberoamericanes, si es queda del cinquè al vuitè lloc.

- Qui t'acompanyarà?

- Amb mi vindran dos professors que són també organitzadors de les Olimpíades. El viatge en si està plantejat com un premi: tal com va passar a les autonòmiques en què vam visitar dos centres de recerca, en les nacionals ens ense­nyaran la ciutat, i cadascú compartirà l'habitació amb gent d'altres comunitats per aprofitar millor l'estança!

- Què significa per tu representar Catalunya en una prova tan important?

- No m'ho acabo de creure, ni m'agrada la idea de pensar que, si perdo, hauré perdut en nom de tots i totes, és massa pressió... Jo intentaré anar tranquil i, així, donar el millor de mi. Aleshores que sigui el que hagi de ser, tant si guanyo i em classifico, com si perdo i aquí acaba aquesta aventura!

- Suposo que per arribar a aquest punt, esforç i constància són peces clau. I l'estudi, és clar!

- Aquests tres atributs t'obren moltes portes, a la vida. Més que les notes a l'aula, personalment aprecio més la curiositat i la passió. I amb internet és tan fàcil...Tenim tot el coneixement a l'abast. A totes les persones així, els recomanaria presentar-se a tot el que puguin, i no deixar passar cap oportunitat. A mi m'han denegat l'accés a diversos cursos, però això mai m'ha tret les ganes de seguir presentant-me a més!