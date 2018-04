L'assemblea del PSC de Llançà acorda continuar al govern amb el PDeCAT

L'assemblea de militants i simpatitzants del PSC de Llançà (Alt Empordà) ha acordat per unanimitat continuar al govern amb el PDeCAT tot i que donen el pacte per "trencat". El portaveu de la formació, Francesc Guisset, assegura que la decisió respon a les "necessitats del poble" i que busca garantir " les grans inversions" que volen tirar endavant, entre les quals hi ha una residència per a gent gran. Els socialistes van celebrar una altra assemblea abans de Setmana Santa després que la del PDeCAT escollís mantenir el pacte sense cedir-li l'alcaldia però els seus membres es van emplaçar a una nova trobada per "copsar" l'opinió de la gent del poble. L'acord entre ambdós partits va arribar després que ERC expulsés els dos regidors del PSC del govern al·legant que no els donaven suport per aprovar els pressupostos. L'aleshores alcalde, Guillem Cusí, es va sotmetre a una qüestió de confiança que va perdre. PSC i PDeCAT van tirar endavant una moció de censura que va convertir Pere Vila en alcalde però l'acord establia ho seria només durant 15 mesos i després cediria la vara a Guisset.