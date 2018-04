Profanen una tomba del cementiri de Figueres i escampen els ossos

Un treballador del cementiri de Figueres va localitzar aquest dilluns de Pasqua una macabra troballa: una tomba profanada i els ossos escampats per la zona realitzant diverses formes. L'empleat va veure el sepulcre malmès i va donar l'alerta pels volts de les tres de la tarda a la Guàrdia Urbana. Fins al lloc dels fets, també s'hi va desplaçar una patrulla dels Mossos d'Esquadra.

Quan hi van arribar, però, ja no hi van trobar res perquè el treballador havia recollit les restes òssies però n'havia pres imatges per mostrar-les a la policia. Els Mossos investiguen ara si es tracta d'una bretolada o bé d'algun tipus de ritual «satànic» que podrien haver practicat a l'espai.

Aquesta no és la primera vegada que a les comarques gironines es produeixen troballes d'aquest tipus. L'any 2014 els Mossos van obrir una investigació per determinar qui havia profanat la tomba de la mare del delinqüent Juan José Moreno Cuenca, conegut com El Vaquilla.

Aleshores els primers a donar l'avís d'alerta també van ser els operaris del cementiri i en aquest cas els delinqüents es van endur diverses pertinences de l'interior de la caixa de la difunta. Els autors dels fets van accedir al cementiri durant la nit, van trencar el nínxol i van obrir la caixa de la mare del Vaquilla, Rosa Cuenca. El 2012, uns brètol també van obrir la tomba del mateix delinqüent al cementiri de Girona. Els autors de la bretolada es van endur diverses pertinences del sepulcre.



Els cranis de Roses

A finals de l'any 2015, a més, van localitzar a la platja dels Palangrers de Roses vuit cranis i diverses restes òssies, entre les quals hi havia fèmurs. Va ser un home que feia snorkel a la zona qui va donar l'avís als Mossos d'Esquadra i segons va concloure el cos policial, els cranis i els fèmurs eren dins d'una bossa que havia estat llençada a l'aigua feia poc per la bona preservació de les restes humanes.

Les restes es van enviar a analitzar a l'Institut de Medicina Legal de Girona, que va determinar que eren humanes però, a hores d'ara, encara no se n'ha pogut determinar la procedència.

Els Mossos d'Esquadra van tancar el cas perquè les restes òssies no procedien de cap crim ja que no presentaven cap marca que indiqués una mort violenta.