El regidor Diego Borrego es reincorpora al grup municipal del PP de Figueres

El regidor Diego Borrego torna a formar part del grup municipal del PP de Figueres. El partit li va notificar fa uns dies i aquest mateix dimecres l'alcaldessa, Marta Felip, ha signat un decret per fer efectiva la seva reincorporació i la previsió és que al ple de demà torni a asseure's al costat de la portaveu de la formació, Mª Àngels Olmedo. La decisió arriba després que fa unes setmanes el PPC aixequés la suspensió de militància a l'edil arran de l'arxivament de les causes que hi havia contra ell per possessió i distribució de pornografia infantil i per haver gravat presumptament un home en un lavabo de l'estació del TAV a Girona. Borrego va fer la petició formal i el Comitè de Drets i Garanties del partit, que és qui va decretar la mesura cautelar, li va comunicar l'aixecament de la suspensió. Des del passat mes de juny, el regidor exercia com a no adscrit.

El PPC va tancar fa unes setmanes l'expedient informatiu i va aixecar la suspensió cautelar de militància al regidor Diego Borrego. El partit li havia aplicat la mesura per les causes que hi havia obertes contra ell i que, finalment, van acabar arxivades. Un jutjat de Girona l'investigava per haver gravat presumptament un home als lavabos de l'estació del TAV a Girona i un altre de Figueres ho feia per possessió i distribució de pornografia infantil.

Davant d'això, l'edil va demanar poder reincorporar-se al partit i fa pocs dies el Comitè de Drets i Garanties li va comunicar formalment la decisió. Després d'això, Borrego va demanar a l'Ajuntament tornar al grup municipal.

Aquest mateix dimecres, l'alcaldessa, Marta Felip, ha signat un decret per donar-hi compliment i la previsió és que al ple de demà Borrego canviï de lloc al plenari i torni a situar-se al costat de la portaveu de la formació, Mª Àngels Olmedo.

Des del juny de l'any passat, exercia com a regidor no adscrit . El partit el va suspendre de les seves funcions i li va prohibir que continués actuant en el seu nom.