D'històric cafè a franquícia americana

El Cafè Continental, el més antic de Figueres amb més 140 anys de vida, ja és història. L'emblemàtic local ubicat a la Rambla i d'arquitectura modernista allotjarà la cadena de restaurants de menjar americà Foster's Hollywood.

L'establiment té els seus orígens abans del 1868, on ja hi havia un restaurant, però no va ser fins aquell any quan Francesc Ros i els seus germans van comprar i reformar la Casa Salleres convertint el baix en el Cafè Continental.

Aquest edifici de la placeta alta de La Rambla forma part del patrimoni modernista de la ciutat, obra de l'arquitecte Josep Azemar Pont, que s'encarregà de la seva remodelació. El local ha passat en mans de quatre generacions des que Xicu Ros el va inaugurar ara fa 150 anys: la seva filla Maria Pujol i el marit d'ella Lluís Barrull se'n van encarregar en un inici. Posteriorment el va heretar el fill Lluís Barrull Pujol per després passar a mans del seu fill Josep.

Al Cafè Continental es coneixia popularment com a Can Xicu Ros (en referència al nom del propietari), però possiblement el 1934 l'establiment es deia Gran Cafè Excelsior, tal com explica en un article a Diari de Girona, Josep Maria Bartomeu. Aleshores no servien només menjars, sinó que es tractava d'un important espai de dinamització social i cultural i s'hi feia ball-vermut amb l'orquestra Mendoza.



Primer canvi de nom

Però el nom de Gran Cafè Excelsior no acabava de satisfer el govern franquista per les seves connotacions estrangeres i seria durant la postguerra quan s'hauria rebatejat com a Cafè Continental. També hi havia hagut la seu del Club Esportiu USPEAC i era un dels cafès preferits pels tractants de bestiar, ja que a la pujada del Castell s'hi feia el mercat de porcs i xais.

L'abril del 2014, però, el Bar Restaurant Continental va canviar de propietaris i es va transformar en el Nou Continental fins l'actualitat, tot conservantl'essència modernista del local insígnia. Ara, amb el Restaurant Nou Continental tancat, l'històric baix es convertirà en una franquícia americana. Les obres hi han començat recentment i a la façana de la Casa Salleres ja s'anuncia la propera obertura de la cadena. L'empresa de restauració s'havia ubicat fins ara al recinte Firal.



Segona franquícia

El Foster's Hollywood és la segona franquícia que aterra a la Rambla de Figueres en l'últim mes. L'empresa danesa Flying Tiger Copenhagen ja ho va fer fa unes setmanes obrint la seva primera botiga a Figueres. La marca s'ha instal·lat al local de la Rambla numero 33 que havia ocupat la ferreteria Ymbert les últimes dècades.

La marca és coneguda per vendre tota classe d'articles a baix cost amb un disseny propi i al més pur estil nòrdic. La de Figueres seria la segona botiga que Tiger obre a la demarcació de Girona. Fins ara només n'hi havia una a Girona, al carrer Joan Maragall. De fet, l'obertura és tant recent que la botiga no apareix encara al cercador de botigues de la companyia.

Amb la persiana ja baixada, l'establiment s'ha convertit ara en una botiga d'objectes per la llar, decoració i de regal. La popular marca danesa, anteriorment coneguda només com a Tiger, ha despertat una notable expectació. La companyia comptava el 2014 amb més de 400 botigues repartides en 25 països.

Figueres s'ha convertit en els últims anys en un pol d'atracció per a les franquícies, al costat de ciutats com Girona i Platja d'Aro, fins al punt que a les marques els costa trobar locals buits als eixos comercials i que a més responguin a les seves necessitats d'espai. La proximitat amb França i el Museu Dalí són dos dels principals reclams.

La capital de l'Alt Empordà no és una excepció i s'emmarca en la tendència ja experimentada en altres ciutats en què les franquícies prenen terreny al petit comerç i acaben amb la identitat dels eixos comercials. dels eixos comercials.