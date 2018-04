L'Audiència de Girona jutja a partir de demà el clan Capirote

El macrojudici contra el clan Capirote, ubicat a l'Empordà i preparat per convertir-se en una «multinacional» de la marihuana, arrenca aquest dilluns a l'Audiència de Girona. Segons el guió, les sessions del judici s'allargaran més d'un mes, fins al 17 de maig. A banda de la declaració dels acusats, està previst que durant aquest temps passin per la sala de vistes prop de 150 testimonis i perits, entre els quals hi ha agents dels Mossos d'Esquadra, del Servei de Vigilància Duanera, experts en balística, en botànica, responsables d'Endesa, forenses o psiquiatres. El fiscal sol·licitava penes de fins a 19 anys i mig de presó per a 30 suposats integrants del clan, però un d'ells va morir i un altre està declarat en rebel·lia. Els acusa de delictes com tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, defraudació de fluid elèctric i blanqueig de capitals.

Cultivar i traficar amb marihuana

A l´escrit de conclusions provisionals, el fiscal identifica una estructura jerarquitzada amb els líders del clan, càrrecs intermedis i baixos. Segons el fiscal, el clan es dedicava a cultivar i traficar amb marihuana, que venien «en gran part» a compradors francesos. Una part de la trama, a més, es va dedicar a donar aparença de legalitat als diners aconseguits amb la droga. La fiscalia indica que des del 2011 i fins a l'operatiu per desmantellar el clan el febrer passat, van blanquejar 2,9 milions d´euros adquirint immobles o fent ingressos de petites quantitats a comptes bancaris.

La fiscalia ressalta que la investigació coordinada dels Mossos i el Servei de Vigilància Duanera va començar a mitjan any 2016 per la «constatació» que a Figueres i rodalies s'estaven cultivant plantacions de marihuana a diferents finques i, després, es venia la droga, en gran part al mercat francès. Els investigadors van estrènyer el cercle a l'anomenat clan Capirote, vinculat a la família Cortés. «Molts dels cultius de la zona es feien de forma organitzada i sota la direcció d'alguns components d'un grup familiar conegut com el clan Capirote, que composaven una organització estable en la que s'integraven membres de la família i, també, moltes altres persones fins», recull l'acusació.

El macrooperatiu policial per desmantellar la banda es va saldar amb 32 detinguts, dels quals el fiscal n'acusa 30. I van intervenir 473.800 euros en efectiu, armes de foc, cotxes d'alta gamma i marihuana valorada en 148.143,11 euros al mercat espanyol i 345.300 al mercat francès.