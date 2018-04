Loteria Serra de Roses reparteix 1.634.395,80 euros a la Primitiva

L'administració número 1 de Roses, Loteria Serra, va repartir dissabte un important premi a la Primitiva d'1.634.395,80 euros.

L'afortunat, que de moment no s'ha apropat a l'establiment, va validar una butlleta automàtica que ha resultat premiada amb un sis. Al mateix sorteig no hi va haver cap encertant d'un sis més reintegre deixant un pot per al proper sorteig de 13,7 milions.

La responsable de l'administració, Anna Serra, ha manifestat que "estem molt contents, perquè sí que hem donat premis com a finals de l'any passat, que vam repartir dècims de la Loteria Nacional de 30.000 euros, però aquest és un premi molt important", i remarca que "és una il·lusió que dóna la teva feina".

Fa poc mesos que el mateix establiment va repartir un primer premi de la Loteria Nacional que va caure a Girona i a Roses amb el número 74247. El 2015 va repartir un 14 a la Quiniela i poc abans 1,2 milions a la Loteria Nacional. També ha repartit altres premis de la Primitiva i la Loteria de Nadal.El més important es remunta al 1995 quan va repartir 230.000.000 milions de les antiguess pessetes.