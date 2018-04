Situació poc comuna a l'Audiència de Girona on s'ha començat a jutjar avui al matí al clan Capirote, ubicat a l'Empordà i preparat per convertir-se en una «multinacional» de la marihuana. La sala de vistes ha quedat plena per la gran afluència d'acusats, magistrats i agents de seguretat que han ocupat totes les seves fileres. La sala de premsa també s'ha ocupat per complet per tots els familiars i acompanyants de la trentena d'investigats, que han assistit massivament a la primera sessió d'un judici que es preveu que s'allargui més d'un mes, fins al 17 de maig.

Els magistrats han començat per exposar les qüestions prèvies, on la més comuna ha estat la petició repetida per part de diversos lletrats de la defensa d'evitar que els seus clients hagin de comparèixer durant els dies que es practiquin testificals i pericials per no perdre "un nombre tan gran de dies de feina". El president del tribunal, el magistrat Adolfo García, ha acceptat les peticions. De moment, encara no ha declarat cap dels acusats asseguts a la banqueta.

A banda de la declaració d'aquests, està previst que durant el temps que se celebri el judici passin per la sala de vistes prop de 150 testimonis i perits, entre els quals hi ha agents dels Mossos d'Esquadra, del Servei de Vigilància Duanera, experts en balística, en botànica, responsables d'Endesa, forenses o psiquiatres.

El fiscal sol·licita penes de fins a 19 anys i mig de presó per a 30 suposats integrants del clan (un d'ells mort i un altre declarat en rebel·lia). Els acusa de delictes com tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, defraudació de fluid elèctric i blanqueig de capitals.