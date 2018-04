ERC de Castelló d'Empúries escull Salvi Güell de candidat per al 2019

L'assamblea de la seccío local d'ERC de Castelló d'Empúries ha escollit l'actual alcalde, Salvi Güell, com a candidat per al 2019. L'elecció es va fer per unanimitat.

Per als representants de la secció local, "l´actual equip de govern, encapçalat per Salvi Güell i amb els canvis que es considerin oportuns, és qui està més preparat per continuar amb la feina que s´està duent a terme"

El candidat, per la seva banda, ha manifestat que "aquesta legislatura se´ns haurà fet curta i per això volem continuar amb la nostra tasca quatre anys més per acabar molts projectes que hem engegat". Esquerra va entrar al govern durant el mes de maig del 2016.

"Creiem que Castelló d'Empúries avança com a municipi quan hi ha governs estables i, ara mateix, creiem que Esquerra Republicana és la garantia perquè això sigui així. Tenim un equip amb experiència de govern i això és un aval amb vista al futur", argumenta Güell.



A l'Ajuntament des del 2003

Salvi Güell i Bohigas va néixer a Tor i resideix a Castelló d'Empúries des de fa 30 anys durant els quals ha treballat en el món de la banca en diferents entitats financeres. La seva vinculació amb el consistori castelloní data de l´any 2003 i ha estat alcalde del municipi del 2007 al 2011, i des del maig del 2016 fins ara.

Ha estat membre del Consell Comarcal de l´Alt Empordà i, actualment, forma part de l´Executiva Regional d´Esquerra Republicana de les comarques gironines.