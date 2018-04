Una butlleta segellada a Roses s'endú 1.634.395 € en un sis a la Primitiva

L'administració número 1 de Roses, Loteria Serra, va repartir dissabte un important premi a la Primitiva d'1.634.395,80 euros. L'afortunat, que ahir no s'havia apropat a l'establiment, va segellar una butlleta automàtica que va resultar premiada amb un sis. Al mateix sorteig no hi va haver cap encertant d'un sis més reintegrament, de manera que va quedar un pot per al proper sorteig de 13,7 milions.

Fa poc mesos que el mateix establiment de Roses va repartir un primer premi de la Loteria Nacional que va caure a Girona i a Roses amb el número 74247.

El 2015 va repartir un 14 a la Quiniela i poc abans 1,2 milions a la Loteria Nacional. També ha repartit altres premis de la Primitiva i la Loteria de Nadal.

El més important fins ara, que ha estat superat, es va repartir el 1995, concretament de 230 milions de les antigues pessetes.