Dos dels suposats líders del clan Capirote: «No sabíem res dels cultius»

L'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir al matí el clan Capirote, ubicat a l'Empordà i preparat per convertir-se en una «multinacional» de la marihuana. Es preveu que aquesta vista es pugui allargar més d'un mes, concretament fins al 17 de maig, ja que a la banqueta dels acusats hi ha un total de 28 persones investigades per diferents delictes com tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, defraudació de fluid elèctric o blanqueig de capitals.

El fiscal sol·licita penes de fins a 19 anys i mig de presó per a la trentena de suposats integrants del clan (tot i que un d'ells és mort i un altre declarat en rebel·lia). A banda de la seva declaració, també està previst que durant el temps que se celebri el judici passin per la sala prop de 150 testimonis i perits, entre els quals hi hauria diversos agents dels Mossos d'Esquadra, del Servei de Vigilància Duanera, experts en balística, en botànica, responsables d'Endesa, forenses o psiquiatres.

Durant la primera sessió -que es va celebrar entre gran expectació i amb aforament complet a la sala- els primers a declarar van ser el matrimoni propietari d'una finca d'Avinyonet de Puigventós que van assegurar que no sabien «ben res dels cultius de marihuana» que van trobar a casa seva. Tant el marit com l'esposa van optar per respondre només els seus advocats, Benet Salellas i Sergio Noguero, tot i que el representant del ministeri fiscal va fer igualment les preguntes als que considera dos dels suposats líders del clan Capirote.

En el cas del marit, va posar en relleu d'on treia els diners, qui havia fet les reformes a la finca o si era veritat que li oferien cases per plantar-hi marihuana. Tot aquest relat el va anar vestint amb diferents gravacions, on se sentien converses de l'home amb diferents persones. En declaracions a la seva defensa, l'acusat va negar «saber res de l'existència de les plantacions de marihuana a casa seva» i que «no tenia ni idea de què venien a fer els seus fills a la finca». També va acceptar que tenia un problema d'alcoholisme greu des de feia molts anys i que es podia beure «entre tres i quatre litres de vi diaris, a més d'entre 30 i 40 cerveses».



Mercats i ferralla

En el cas de la declaració de la segona acusada -la dona del matrimoni, considerada també com una de les acusades principals- es va seguir la mateixa dinàmica. Mentre va optar per no respondre a cap pregunta del fiscal, sí que va explicar al seu lletrat que es guanyaven la vida «anant de mercat en mercat i recollint ferralla quan no n'hi havia».

L'encausada va justificar l'existència de comptes amb diners a nom dels seus fills menors amb un «costum gitano», on hi ha una tradició «d'estalviar diners des que els fills són molt petits perquè després es puguin comprar un cotxe, per exemple». La dona va explicar que no sabia per què hi havia marihuana a casa seva i va assegurar que sempre «feien la declaració de la renda, però que la majoria dels diners els tenien a casa».



«Una persona bellíssima»

El darrer a declarar ahir va ser el fill d'aquest matrimoni, el qual també va ser interrogat sense èxit per l'acusació popular i que va contestar només les preguntes del seu advocat. El jove va relatar que només tenia una finca en propietat al carrer Ramón y Cajal de Figueres, i que l'havia adquirit el 2013 per uns 45.000 euros amb diners que va cobrar de la venda d'un altre pis. «Abans de la droga jo era una bellíssima persona», va assegurar, explicant que posteriorment havia patit una «recaiguda» i que en alguna ocasió havia «robat diners als seus pares» amb l'objectiu d'aconseguir-ne més. El judici continuarà avui amb la declaració de més acusats.