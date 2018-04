El germà del multimilionari de Tesla Motors es casarà a l'Escala el juny

L'empresari de la restauració Kimbal Musk, germà del multimilionari Elon Musk, entre altres, propietari de l'empresa Tesla Motors, es casarà a l'Escala aquest mes de juny, segons ha avançat Ràdio l'Escala. Els preparatius que es preparen per a la celebració fan pensar que es tractarà d'un esdeveniment espectacular.

L'Ajuntament de l'Escala va rebre la trucada per part de l'empresa que ha d'organitzar el casament amb la presència d'entre tres-cents i cinc-cents convidats que s'espera que s'allotgin al municipi entre tres i cinc dies, segons ha avançat l'emissora local.

Els nuvis volen llogar el jaciment d'Empúries i tancar el poblat de Sant Martí on està previst fer l'aperitiu a la plaça, informa l'emissora. S'allotjarien a l'Hotel Empúries i altres establiments de la zona. L'àpat es preveu que el prepari un restaurant de l'Escala.

L'alcalde, Víctor Puga, ha confirmat el casament al programa Línia Directa de Canal 10 Empordà.

El nuvi, menys conegut que el seu germà, té 45 anys. És el propietari d'alguns restaurants com el The Kitchen o Next Door. Hi serveix plats elaborats amb aliments produïts de manera sostenible.

Pprevisiblement, a l'enllaç el seu germà hi assistiria Elon Musk, del que la revista Forbes estima una fortuna de 17 bilions de dòlars. Se'l considera la 56a persona més rica del món.

És el propietari, entre altres empreses, de Tesla Motors, el fabricant de cotxes elèctrics, cofundador de la plataforma de pagament Paypal, i director d'SpaceX que programa viatges a l'espai.