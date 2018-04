Cultius de marihuana sense amo

Nova sessió del judici dels Capirote, el clan empordanès que volia convertir-se en la «multinacional» de la marihuana. La segona jornada de la vista va seguir una dinàmica molt semblant a la primera, en què el ministeri fiscal es va limitar a fer constar les preguntes que li agradaria que els acusats contestessin, vestint les seves acusacions amb diferents gravacions on s'escoltava els processats parlant de finques, terra, deutes, telèfons mòbils o armes. Tal com havia passat el dia abans, els encausats es van limitar només a respondre als advocats que porten la seva defensa.

En aquest escenari es va desenvolupar ahir la vista, sense tanta expectació mediàtica, però amb la mateixa quantitat de públic i agents de seguretat. Si el dilluns havien declarat el matrimoni propietari d'una finca d'Avinyonet de Puigventós, ahir ho feien els seus fills, els quals es van agafar a les explicacions dels pares assegurant que tampoc «sabien d'on havien sortit els cultius de marihuana trobats a les finques» ni tenien constància que «hi hagués armes als habitatges inspeccionats».

El més gran dels dos fills va relatar que ell s'havia comprat un terreny al costat del dels seus pares, el qual portava pagant des del 2011 per un valor de 3.000 euros per any. L'acusat va explicar que tots els diners que tenia els havia guanyat «treballant al mercat amb els pares» i que mai abans «havia estat detingut per cap delicte relacionat amb les drogues».



Consumidor des dels catorze

En el cas del fill més jove, durant la seva declaració va fer constar que «fins que els seus pares no li van dir, ell no tenia ni idea que disposava d'un compte bancari» i que es guanyava la vida ajudant la família al negoci del mercat. «Soc consumidor de marihuana i haixix des dels 14 anys, en la pràctica això suposava més o menys entre 7 o 8 porros al dia», va explicar. Tot i això, va negar en tot moment «tenir antecedents per cap delicte previ» i també va dir que en el pis de Ramón y Cajal de Figueres –on estava vivint– no sabia què hi feia «un puny americà» i que la catana considerada com a arma «era només de decoració».

També van declarar el tiet d'aquests dos acusats, que també com a processat va dir davant de la sala que era «innocent» i que totes les finques que tenia en propietat les havia adquirit de manera legal, tot i que durant les preguntes llançades per l'acusació popular s'havia plantejat per què tenia 170.000 euros amagats.

Pel que fa a la seva dona (també encausada), va posar en relleu que «no sabia ni llegir ni escriure» i que quan havia de comprar una casa es deixava assessorar pel banc. «Fa més de 30 anys de treballo al mercat, cobro una pensió per invalidesa i vaig adquirir una part dels diners de quan la meva filla va cobrar una indemnització», va dir, «no he traficat mai amb drogues». Com cap dels acusats, que continuen negant saber res de cultius, armes ni blanqueig.