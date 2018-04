Un gran espectacle piromusical al Parc de les Aigües tancarà les Fires i Festes de la Santa Creu

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí el programa de Fires i Festes de la Santa Creu 2018, que enguany ofereix més de 200 activitats, del 27 d'abril al 6 de maig, on es combinen la tradició i la innovació. Entre les novetats d'enguany destaquen l'aposta per nous escenaris de la ciutat que acolliran propostes tan destacades com la Mostra Floral, al Casino Menestral. També el Parc de les Aigües és l'escenari on s'ha traslladat aquesta any la cloenda de les Fires. Allà se celebrarà un espectacle piromusical que substituirà el tradicional espectacle de focs del Castell de Sant Ferran, amb l'objectiu que la ciutat miri cap al nord, ha destacat l'alcaldessa Marta Felip. Enguany també s'han programat tres activitats a la carpa de Vilatenim, i es mantenen altres espais habituals com la carpa de la Plaça Catalunya, el Parc Bosc on es representaran sis actuacions gratuïtes de la campanyia Los Galindos, amb l'espectacle Udul, Premi Nacional de Cultura 2016. També en aquesta edició de les Fires s'instal·larà una carpa oberta a la plaça Josep Pla, on s'ubicaran diferents activitats en cas de mal temps.

Les fires i festes de la Santa Creu s'obiran el dijous 26 amb la proposta popular del 2x1 de les atraccions del recinte firal i durant deu dies portaran a la ciutat un ampli ventall d'activitats esportives, socials, culturals, lúdiques i festives, que han estat organitzades pel consistori juntament amb entitats, associacions, clubs, escoles de dansa, ampes, entre d'altres col·lectius de la ciutat. També destaca en la celebració la commemoració del centenari de la Festa de l'Arbre que es farà el 28 d'abril i els actes de commemoració del centenari del monument a Narcís Monturiol, el 2 de maig.

La programació de Fires que té un pressupost de 350.000 euros inclou el cartell de l'Embarraca't per on passaran grups com Mago de Oz, Orquestra Maribel, Di-versiones, Tremenda Jauría, Mafalda, Boikot, Auxili o Smoking Souls, durant els dos caps de setmana de Fires.