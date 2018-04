Roses perd el Tour de França de Vela, que retira del circuit l'etapa catalana

El Tour de França de Vela ha eliminat del seu circuit la localitat de Roses, l'única de l'Estat. L'Ajuntament ha demanat explicacions per escrit als organitzadors que els han manifestat que es deu a motius econòmics perquè han perdut dos patrocinadors. La supressió d'aquesta activitat nàutica suposa la pèrdua de l'impacte econòmic, que es xifrava al voltant del mig milió d'euros.

Durant set anys, el Tour de Vela ha passat per Roses durant el mes de juliol en una etapa en què es comptava amb unes dues mil persones que s'allotjaven en hotels i un impacte de milers de persones en uns 190 països pendents de l'esdeveniment.

L'Ajuntament havia participat durant dos anys a la presentació del Tour a una fira nàutica francesa però van considerar que no tenia sentit anar-hi cada any. Per això a la darrera no hi eren presents. Ningú els va comunicar que s'havia suprimit l'etapa rosinca i els va alertar un client. «Vam trucar als gestors i patrocinadors del tour i jo crec que no sabien com dir-ho», explicava l'alcaldessa, Montse Mindan, al darrer ple municipal, a preguntes del regidor d'ERC, Eric Ibáñez.

Els organitzadors es van excusar amb la pèrdua de dos patrocinadors que els hauria obligat a reduir les etapes. Segons els van manifestar, ells haurien preferit continuar.

«L'únic que no era francès era Roses, l'entrada al Mediterrani, i evidentment vam caure els primers, però han caigut dues poblacions més del Tour», especificava l'alcaldessa que posava de manifest que «ens vam queixar amargament perquè això no ens ho haguessin pogut dir abans».

Des de l'Ajuntament se'ls ha demanat que facin arribar els motius per escrit deixant clar que no es deu a problemes d'organització per part de Roses.

El govern s'ha vist sorprès per aquesta decisió que afecta econòmicament per l'impacte que en els darrers anys ha tingut aquest esdeveniment que, a més, se centra en l'activitat nàutica, de la qual la població fa bandera de cara a la promoció turística.

La supressió de l'etapa rosinca suposa la pèrdua de centenars de reserves en hotels rosincs o propers per part, tant dels nombrosos esportistes com familiars que s'allotjaven a la població. De retruc tota la despesa que generaven aquestes famílies. L'impacte s'ha xifrat en diverses edicions al voltant del mig milió d'euros, aproximadament.