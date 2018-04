S'enfronta a 13 anys de presó per agredir sexualment una noia discapacitada a Figueres

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un home acusat d'agredir sexualment una noia que té una discapacitat intel·lectual. En la seva declaració, la víctima ha relatat que el 27 de novembre de 2016 el noi la va forçar a fer-li una fel·lació mentre anaven en cotxe de Roses (Alt Empordà) a Figueres. Per la seva banda, l'home ha defensat que la relació va ser "consentida", i creu que la noia es va "sentir malament", perquè va ejacular a la seva boca. El jove també ha assegurat que es coneixien amb la víctima i que, de fet, li havia enviat una foto de tots dos junts al telèfon mòbil, d'una relació que van mantenir uns mesos abans. En aquest sentit, la noia ha assegurat que no recordava haver-se intercanviat missatges amb el presumpte agressor, i ha deixat clar que no li sonava qui era. L'acusat ha explicat que no sabia que la jove tenia una discapacitat intel·lectual, ja que "no se li nota físicament". L'home s'enfronta a tretze anys de presó i vuit de llibertat vigilada, a més d'una indemnització de 2.000 euros.