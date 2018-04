Figueres inicia les obres per instal·lar càmeres al barri de Sant Joan

L'empresa adjudicatària ha iniciat les obres per instal·lar les càmeres de videovigilància previstes a l'entorn del barri de Sant Joan de Figueres. Els operaris han començat a obrir les rases per col·locar la fibra òptica que ha de transmetre la senyal i la previsió és que durant les properes setmanes es puguin instal·lar els aparells. En una primera fase, en posaran sis de les onze previstes.

El projecte es va adjudicar per un import de 162.866 euros. L'alcaldessa, Marta Felip, assegura que la mesura respon a una reivindicació veïnal i busca millorar la seguretat a la zona. Paral·lelament, l'equip de govern està redactant el projecte per fer una actuació similar a l'aparcament del Parc de les Aigües, on es produeixen robatoris a vehicles. De moment, però, encara no s'ha definit quantes se'n posaran ni en quins punts.

Figueres ha endegat les obres per instal·lar les primeres sis càmeres de videovigilància al barri de Sant Joan. L'empresa adjudicatària, GIC Norddades SL, ha començat a obrir les rases a la zona de la rotonda d'entrada on es posarà la fibra òptica que transmetrà la senyal a les dependències policials.

L'Ajuntament va adjudicar per un import de 162.866 euros els treballs el passat mes de desembre amb l'objectiu d'instal·lar onze dispositius. El projecte es farà per fases i contempla col·locar aparells de control en diversos punts com la rotonda del carrer Ter; a cruïlla del carrer Ramon y Cajal amb el de Doctor Ferran; a la plaça Nova Icària; al carrer Món Millor i al passatge de Federico García Lorca.

El pla per millorar la seguretat a la zona oest de la ciutat preveu quatre càmeres més, que quedaran pendents d'una fase posterior encara sense data.

L'actuació es va començar a gestar l'any 2014 i l'alcaldessa, Marta Felip, assegura que es tracta d'un projecte llargament reivindicat pels veïns de la zona i de l'entorn. "Tots som coneixedors dels episodis de vandalisme que hi ha hagut amb crema de vehicles i també de les pràctiques delinqüencials que s'hi produeixen", afirma.

En aquest sentit, diu que esperen que la intervenció "ajudi a pal·liar i prevenir-les". "Si se senten observats esperem que no facin aquestes accions i si les fan, que puguem saber qui n'és l'autor", afegeix.



Acabar amb els robatoris a cotxes

Paral·lelament, el consistori està redactant el projecte per posar-ne també a l'aparcament del Parc de les Aigües. De moment, encara no s'ha definit quantes seran ni en quins punts es col·locaran però Felip diu que l'objectiu és posar punt i final als robatoris a vehicles que es produeixen habitualment a la zona.