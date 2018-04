Figueres redueix la població de coloms un 56% en un any

Figueres ha aconseguit una reducció generalitzada de coloms, estornells, mosquit comú i tigre, rosegadors, gavians, i de les primeres aparicions de vespa asiàtica en l'àmbit urbà en el marc del Programa de Control Integrat de Plagues Urbanes 2017.

En només un any, el sistema implementat ha permès reduir de manera significativa la població de coloms establerta a la ciutat, un dels principals problemes de Figueres. Els responsables del projecte calculen que a finals de 2016 hi havia 399 exemplars d'aquesta au per quilòmetre quadrat. Una xifra que a finals de 2017 se situava en els 176. Per aconseguir-ho, s'han desmantellat nius en façanes i edificis públics, s'ha fet requeriments a propietaris d'edificis particulars i s'ha reduït els punts on s'alimentaven.

També s'ha foragitat la població d'estornells hivernants i s'han dut a terme actuacions de control sobre gavià en edificis púlbics.

D'altra banda s'han rebut i atès més d'un centenar de demandes de la ciutadania, sobretot, relacionades amb rosegadors i coloms. Així, s'han desplegat més de 200 estacions de control de rosegadors (principalment rates i ratolins) que són revisades sistemàticament.

A més, per lluitar contra insectes com paneroles, mosquits, vespa asiàtica, etc., s'han dut a terme 18.000 accions de control en punts de reproducció de mosquits i s'han localitzat i neutralitzat 5 nius de vespa asiàtica.

L'Ajuntament preveu properes accions com el desplegament de caixes niu que ja s'ha iniciat en diferents punts de la ciutat de fauna «amiga» com ratpenats i orenetes per contribuir a l'equilibri i el pinso anticonceptiu.