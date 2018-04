El talent femení es reivindica

Frederic Marès comparteix protagonisme amb la pintura mural UNA de Paula Bonet. Les dues façanes del Museu de l'Empordà, principal i lateral, contraposen dues temàtiques clarament diferenciades. Els baixos relleus de Marès, del 1971, on s'hi representen elements relacionats amb l'Empordà i la seva història, contrasten a pocs metres amb la intimitat i poesia del mural de Bonet.

A la façana lateral del Museu de l'Empordà, al carrer Enginyers, s'il·lustra el rostre d'una dona (alter ego de Bonet) amb línies negres i tintes de color en alguns punts de la imatge amb un clar predomini del blanc i negre. La intervenció artística que es va presentar ahir a la tarda s'emmarca en la iniciativa Womart, que vol trencar el sostre de vidre en el món de l'art a través del reconeixement i la visibilització del talent femení.

El treball de Bonet està carregat de poesia, no només per part de la intimitat que desprèn el dibuix, sinó perquè el mural va acompanyat d'un poema en clau feminista del seu llibre La Sed.

La pluja va respectar la presentació de la pintura. «Ja n'hi ha prou que se'ns anul·li, no tinguem veu i que siguem l'objecte i no el subjecte», va reivindicar Paula Bonet, autora de la pintura.

Per la seva banda, el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech, va insistir en la voluntat del museu de recuperar el paper de les dones artistes de la comarca. Precisament l'alcaldessa Marta Felip va assegurar que amb iniciatives d'aquest tipus s'aconsegueix que el Museu de l'Empordà surti al carrer «i que se sàpiga que dins hi ha tot un món per descobrir» amb l'objectiu de dinamitzar l'espai.

Paula Bonet és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de València. La seva obra se centra en la pintura a l'oli, el gravat i la il·lustració i ha exposat a ciutats com Barcelona, Madrid, Londres, Berlín, Miami i París, entre d'altres.

Malgrat que més d'un 70% de les estudiants a les facultats de Belles Arts espanyoles són dones, la seva presència als circuits de l'art és molt limitat, tant en el sector museístic com en les galeries d'art.

El Museu de l'Empordà també va organitzar ahir una visita al seu fons i va endinsar els assistents en els treballs de restauració d'obres d'art amb motiu del Dia Internacional de l'Art.