L'Observatori Astronòmic d'Albanyà fotografia una rosa còsmica

L'Observatori Astronòmic d'Albanyà ha captat la Rosette Nebula, una rosa còsmica. El fenomen se situa a 5200 anys llum de la Terra. Està formada majoritàriament per hidrogen el qual li dóna un color rosa-rogenc. Se situa vora un núvol molecular gegant a la constel·lació de Monoceros (Unicorni).

Des de l'observatori han informat que la visibilitat de la nebulosa seria des de la segona meitat de la tardor, hivern sencer i primera meitat de la primavera. "Però és ara que Juan Carlos Casado (astrofotògraf i President de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà) ha pogut captar el fenomen en tota la seva espectacularitat", han explicat.

L'Observatori d'Albanyà disposa del telescopi més gran de les comarques gironines. S'ha creat amb materials d´última generació. Una cúpula automatitzada de quatre metres quadrats, una pantalla gegant i grades calefactades per poder observar el cel a través de les imatges captades pel telescopi formen l'observatori. En els sis primers mesos d´activitat de l'Observatori, l'equipament va rebre 4.500 visitants.



Albanyà, amb només 147 habitants, està situat en un entorn natural privilegiat de l'Alt Empordà. La contaminació lumínica és pràcticament inexistent en aquesta àrea. La raó es troba tant en la ubicació com en els esforços que fa el consistori per protegir el medi ambient, amb una gran inversió per adequar l´enllumenat públic, per exemple.



La International Dark Association (IDA), una de les institucions de protecció del cel nocturn més importants del món, va atorgar recentment el seu segell a Albanyà per la qualitat del cel. El municipi gironí es va convertir en el primer Parc Internacional del Cel Fosc de tot l'Estat espanyol.

Entre les activitats i serveis que ofereix l'Observatori als visitants, hi ha des de jornades científiques i cursos d'astrofotografia dirigits a científics i experts en aquesta matèria, fins a activitats dirigides al públic amant d'aquesta temàtica o al públic afeccionat: el bateig astronòmic, el bateig solar o, fins i tot, un forfait de temporada que permet l'accés a l´Observatori en diferents estacions de l'any i en esdeveniments astronòmics especials.