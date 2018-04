Un incendi crema un taller mecànic de Figueres

Els Bombers treballen en un incendi que s'ha declarat en un taller mecànic.



El foc s'ha declarat pels volts de dos quarts de dues de la tarda per causes que es desconeixen. Al lloc dels fets hi ha sis dotacions dels Bombers treballant-hi.



Les flames afecten un cobert d'uralita d'una àrea d'aparcament on hi hauria diversos cotxes, els quals estarien afectats per les flames.



De moment es desconeixen les causes del foc.



El fum es veu des de molts punts de la ciutat. Al lloc també hi ha la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i el SEM.