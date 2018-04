Les obres del nou edifici de la SUF a Roses, projectat fa deu anys, es tornen aturar

L'obra de construcció del nou equipament de la Societat Unió Fraternal (SUF) torna a estar aturada, ara per l'arribada de materials. L'alcaldessa, Montse Mindan, admet que «no soc capaç de donar-li una data» i lamenta que temen que aquest estiu tornarà a estar empantanegat. Des de l'enderroc de 2015 ha patit constants entrebancs. Es va projectar fa gairebé una dècada i està en obres des del 2016.

Situat a la Riera Ginjolers, l'edifici, d'arquitectura singular, ha de ser un nou equipament cultural per a Roses que per múltiples problemes no s'aconsegueix acabar l'obra.

Una vegada més, al darrer ple municipal, un regidor, el portaveu d'ERC, Joan Plana, va demanar al govern si es pot preveure quan s'acabaran els treballs.

L'alcaldessa, Montse Mindan, que des de fa temps ja no posa dates per al seu final, va dir una vegada més que eren incapaços de saber-ho.

Va explicar que «quan pensàvem que tirava endavant» i després d'una visita d'obres on hi havia totes les parts implicades, «se'ns va dir que arrribaven les màquines, la fusta i el material» però continua sense arribar el material. La direcció d'obra fa responsable la constructora i la constructora la direcció d'obra. Però la realitat és que els treballs no avancen.

Això preocupa l'equip de govern «perquè estem veient venir que tornarà la temporda d'estiu i tindrem tot allò empantanegat».

L'Ajuntament espera tornar-se a reunir a Madrid amb els responsables de l'empresa de construcció amb seu a Madrid.

L'equipament de la SUF es va projectar durant el govern de Magda Casamitjana (2007-2012) després que la històrica entitat decidís cedir l'edifici a canvi de tenir un espai en el nou equipament. El canvi de govern amb la tornada dels convergents va posar el primer entrebanc. Van considerar el cost del projecte excessiu i el van aturar. Va decidir replantejar tots els equipaments previstos. I aquest, també.



Una llarga cessió de l'edifici

L'entitat SUF va recuperar la sala antiga de l'immoble per tornar-hi a fer activitats.

Finalment es va decidir reprendre el projecte i el 2015 van començar els enderrocs. L'actual edifici se situa sobre l'antic cedit per l'entitat i un solar annexe.

Ara els entrebancs es van produir perquè hi havia material contaminant i s'havia de tenir en compte el protocol en aquests casos. En concret amiant de la uralita.

El setembre d'aquell any finalment va començar la construcció del nou edifici. Quatre mesos més tard, un estudi geotècnic va obligar a modificar el projecte en detectar que el sol no tenia la consistència que s'esperaven.

L'obra, que estava prevista acabar-la aquest any, va començar a allargar els terminis de finalització.

Des de llavors s'han produït noves aturades, el principal a conseqüència de l'empresa que no compleix amb els terminis marcats. Problemes amb unes planxes de la façana que es van haver de repetir o ara amb els materials se sumen als factors que van allargant l'acabament de l'obra.

Des de l'Ajuntament no entenen que als adjudicataris no els interessi que s'acabi definitivament. La part exterior està acabada però falten completar els interiors.