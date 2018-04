230 vins de la DO Empordà es disputen les millors puntuacions de la Guia Peñín

Albert Ruffino tastant un dels vins de la DO Empordà

La Guia Peñín està avaluant entre ahir i avui fins a 230 vins de la DO Empordà de 51 cellers de la comarca. El tastador de la prestigiosa guia, Alberto Ruffino, ja ha tastat una cinquantena d'exemplars i les primeres impressions "són bones", tot i que caldrà esperar a què les qualificacions definitives es facin públiques. "Les línies estan ben definides, els cellers de la DO Empordà entenen el que busca el consumidor" que, segons Ruffino, " ja no està interessat en vins alcohòlics". Així, predominen, entre les varietats que ja avaluat, la potència en boca però amb tendència afruitada.

És la primera vegada que l'enòleg visita la ciutat i avui acabarà la feina de tastar els més de dos-cents exemplars. S'hi han presentat 103 negres, 63 blancs, 29 rosats, 28 dolços i 3 escumosos.

La darrera publicació de la Guía Peñín, va atorgar la qualificació d'excel·lent a 82 vins de la DO Empordà. Els més destacats van ser el Peralada Aires de Garbet del celler Peralada i l'INO Garnatxa de l'Empordà Solera de la Masia Serra de Cantallops.