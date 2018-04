Un conductor sense carnet fuig d'un control a Avinyonet i l'enxampen portant droga

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor sense carnet que es va escapolir d'un control de trànsit a Avinyonet de Puigventós.

En escorcollar el vehili, li van trobar que duia 184,6 grams de marihuana. Droga que està valorada en 1.007 euros, si hagués entrat al mercat negre.

L'arrestat és un home de 38 anys, nacionalitat xilena i amb domicili a Figueres. Va quedar arrestat per ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai el permís i per un delicte contra la salut pública.

Els fets van passar el dilluns al matí durant un control de trànsit que els agents de Mossos del sector de Figueres havien establert a la carretera N-260 al seu punt quilomètric 41.5, dins el terme municipal d'Avinyonet de Puigventós.

Cap a les nou del vespre els agents van veure un vehicle que s'aproximava al control i de cop va fer mitja volta. En veure la maniobra, els agents van anar darrera del cotxe fins que el van aturar a la mateixa N-260, a Vilanant.

Quan els agents es van acostar al conductor van notar una forta olor de marihuana, que sortia de dins del turisme. Després d'escorcollar el vehicle, els mossos van trobar 184,6 grams de marihuana, la qual podria tenir un valor d'uns 1.007 euros al mercat il·legal.

El conductor no portava cap mena de documentació i tampoc no va facilitar cap dada personal, per la qual cosa el van portar cap a la comissaria per tal de fer gestions. Una vegada identificat van comprovar que l'home no tenia cap tipus de permís de conduir.

Per aquests motius, l'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre delicte contra la seguretat del trànsit.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar el 16 d'abril a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.