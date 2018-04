Descobreixen 124 quilos de marihuana ocults en un cilindre metàl·lic a la Jonquera

La Policia Nacional ha descobert 124 quilos de marihuana amagats en un cilindre metàl·lic de grans dimensions que transportava un home en una furgoneta.

La troballa s'ha fet a la Jonquera, en el marc dels controls contra la delinqüència organitzada itinerant. Per evitar que la policia pogués localitzar la droga, aquest cilindre acabava de ser pintat i per això, feia una forta olor a pintura que volia dificultar la tasca de detecció per part dels gossos policia.

El conductor va ser enxampat en un control a l'N-II i quan els agents li van dir que s'aturés va intentar fugir del control. Finalment, l'home, un ciutadà alemany, va aturar-se.

I menter els agents portaven a terme la identificació del conductor van notar que la furgoneta feia una forta olor de pintura.

Inspeccionada la zona de càrrega, van trobar un cilindre de grans dimensions, d'un metre i mig de diàmetre i dos metres i mig de llarg perfectament segellat.

Paral·lelament el gos policia va marcar insistentment el punt on es troben els orificis de les femelles fent sospitar que pogués contenir substància estupefaent.

Després de diverses hores manipulant el cilindre amb diferents eines la policia va aconseguir descobrir el dispositiu d'ancoratge i va obrir-lo.

A dins hi havia 124 bosses de plàstic envasades al buit que contenien marihuana que van donar un pes total de 124 quilos.

El detingut, a qui se li imputa un delicte contra la salut pública, va ser posat a disposició del jutjat d'instrucció guàrdia de Figueres, que va decretar el seu ingrés a la presó provisional.

La detenció s'emmarca dins dels habituals controls contra la delinqüència organitzada itinerant.

L'operació ha estat desenvolupada per agents adscrits a la Unitat d'Estrangeria i Documentació de la Jonquera.