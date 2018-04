Localitzen dotze immigrants dins un camió a la Jonquera

Nou cas d'immigrants que entren al país ocults entre la càrrega d'un camió. En aquesta ocasió, han estat dotze persones que viatjaven dins un tràiler amb matrícula eslovaca que ha arribat a Catalunya després de passar per Ventimiglia (just a la frontera entre Itàlia i França). Els mateixos immigrants han demanat ajuda traient els braços per sota de la lona del camió, que es trobava estacionat a prop de la benzinera Repsol que hi ha a la Jonquera.

Una testimoni ha alertat la policia cap a dos quarts de sis de la tarda i diversos agents han anat fins a la zona. Els immigrants procedeixen de països com Senegal, Mali, Nigèria o Gàmbia.

Alguns d'ells, entre dos i tres, han hagut de ser traslladats a l'hospital de Figueres perquè patien símptomes de deshidratació i dolor abdominal, ja que portaven moltes hores sense menjar ni beure.

La policia espanyola, que és el cos que té competències en matèria d'estrangeria, els traslladarà a comissaria per retornar-los a França. D'ençà de principis de febrer, a les comarques gironines s'han localitzat més d'una cinquantena d'immigrants –tots, procedents de Ventimiglia- que viatjaven amagats en camions.