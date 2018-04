Espectacular salt d'aigua de trenta metres a les Escaules

El Salt de les Caula, a les Escaules, s'ha convertit en les darreres setmanes en tot un espectacle per la força amb què cauen les aigües pels trenta metres del salt. Situat en un punt de fàcil accés, a peu d'un restaurant, i omplint les aigües de la Muga rep en els darrers dies nombroses visites. Durant el cap de setmana el racó de Boadella i les Escaules va atraure un gran nombre de curiosos.



El salt forma part del torrent de la Caula que salva un important desnivell de trenta metres dels cingles de travertí per trobar-se tot seguit amb les aigües de la Muga.

Fa set anys es van desprendre les formacions de travertins que cobrien les roques del salt i en va canviar l'aparença. Continua sent un dels indrets de visita de la comarca del que es fa difusió, per exemple, des de l'agrupació de les Salines Bassegoda. A més, hi ha un gorg per banyar-se a l'estiu.

Les coves dels cingles propers havien estat habitades en temps prehistòrics. Fonts, un itinerari a tocar la Muga o els pobles d'aquest entorn són altres punts per visitar.

Les imatges del salt després dels aiguats s'han difòs en els darrers dies per part de diversos visitants o veïns de la zona a les xarxes.