Descobreixen 1.420 paquets de tabac de contraban en un bus a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha descobert tabac de contraban en un bus a la Jonquera.

Aquest autocar feia la línia entre Barcelona i Montpeller i el dijous, la policia el va fer aturar pels volts de dos quarts d'una quan circulava per l'autopista AP-7.

En inspeccionar la bodega de l'autocar, els agents van localitzar dues maletes que cap passatger va reconèixer i tampoc estaven idenficades.

Per aquest motiu i en presència del conductor van procedir a obrir-les. A dins hi van trobar 1.420 paquets de tabac de la marca L & M. Aquestes no tenien els precintes fiscals i el valor, segons la Guàrdia Civil és de 6.320 euros.

Els agents van instruir una acta per Infracció de Contraban. I el tabac va quedar intervingut i a disposició del Cap de la Dependència Provincial de Duanes i Impostos Especials de la delegació Tributària.