La Generalitat reclama a l'Estat el desdoblament de la ronda de Figueres

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha reclamat al Ministeri de Foment que compleixi amb els seus compromisos i acabi el desdoblament de l'N-II a Figueres. Font ha valorat molt positivament els cinc anys de restriccions de camions de gran tonatge però ha recordat que era una mesura provisional.

Per aquest motiu, ha dit que la Generalitat és "molt previsora" i a les obres de vial sud de la C-260 ha fet més gran el calaix que discorre per sota del cinturó de ronda perquè l'Estat pugui executar el desdoblament d'aquest tram "demà mateix si volen".

Ho ha dit en la visita del desdoblament de la C-260, que ha avançat que finalitzaran durant la primera quinzena de maig. De fet, el vial que transcorre per sota el talús és el darrer tram que falta per donar per finalitzades les obres de desdoblament d'aquesta carretera que connecta amb Roses. El tronc central ja està obert des de Setmana Santa i aquests últims dies ja es pot circular pel vial que connecta amb el camí vell de Vilatenim.

Els treballs, que es van iniciar a principis de 2016, han suposat una inversió de 9,3 milions d'euros als quals s'han de sumar els més de 8 MEUR que es va invertir en les expropiacions de cases i finques de l'entorn.