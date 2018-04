ERC de Figueres escull Agnès Lladó com a candidata a les eleccions de 2019

Agnès Lladó serà la candidata d´Esquerra Republicana a Figueres a les eleccions municipals vinents el 2019. És el que ha decidit l'assemblea local. Lladó ha estat crítica amb la gestió de la ciutat als darrers anys. Creu que «Figueres fa molts anys que no sap on va» perquè «simplement els dirigents han anat posant pegats i la ciutat no es pot permetre un nou mandat enmig d´aquesta indefinició».

Lladó aposta perquè «amb la suma de tothom des d´Esquerra farem possible la transformació econòmica i social que necessita Figueres».

Des d´Esquerra, ha remarcat que «trencarem amb aquesta dinàmica, amb l´ajut de tothom, i dibuixarem la transformació que els figuerencs i figuerenques necessiten».

«Prou de populisme. Prou de pensar només amb un sector de la societat. Treballem i treballarem pel benestar econòmic i social de tots els veïns i veïnes de la ciutat», ha insistit.

La candidata ha assenyalat que «tenim i tindrem el millor projecte, apostarem pel talent i tornarem a portar l´esperança per Figueres». Va convidar tothom a participar-hi «i, entre tots, ser corresponsables del futur il·lusionant que la ciutat es mereix", ha argumentat la candidata republicana».

Agnès Lladó és la primera vegada que encapçala una llista. Ha estat regidora els darrers dos anys i consellera comarcal.

A les darreres eleccions anava de número 2 en una llista que encapçalava Albert Testart (independent). Amb la renúncia de Testart, Lladó es va situar al capdavant del grup que compta amb tres regidors a l´oposició.

Té estudis en Dret i Recursos Humans i treballa com assistent de direcció de màrqueting en una empresa de serveis figuerenca. Està vinculada a diverses entitats del municipi com l´ANC, Òmnium, la Unió Esportiva Figueres o els castellers de la ciutat.

Agnès Lladó s'ha mostrat il·lusionada i ha manifestat que s´hi deixarà la pell per tirar endavant la transformació que la ciutat necessita. «Des d´Esquerra som conscients que cal ser transversals per tal de sumar totes les sinergies possibles», ha dit.