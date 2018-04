La ronda de Figueres, l'altra obra pendent

Amb el tronc desdoblat de la C-260 a Figueres com escenari, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha reclamat al Ministeri de Foment que executi el desdoblament de la ronda de Figueres. I és que les obres del vial sud de la C-260 van engrandir el talús que transcorre per sota de l'N-II amb la previsió que l'Estat fes el un futur desdoblament.

«La Generalitat és una administració previsora i l'Estat, si vol, pot fer el desdoblament demà mateix», ha ironitzat Font, que ha demanat a Foment el compliment dels «compromisos» adquirits pels quals ha d'enllestir el desdoblament de l'N-II a la demarcació. De fet, l'Estat ha aprovat definitivament el document tècnic referent al tram de l'Alt Empordà, que havia d'estar enllestit l'any 2015.

És una reclamació històrica pendent, com també ho era l'ampliació de carrils de la C-260 a Vilatenim. Des de Setmana Santa que ja es pot circular pel tronc central, els vials laterals i la passera per a vianants. Recentment també s'ha obert al trànsit el vial nord paral·lel a l'N-II i que connecta amb el camí vell de Vilatenim. Així, resta pendent el vial sud que connecta amb el Firal i que discorre, precisament, per sota el talús del cinturó de ronda. Es preveu que aquestes obres pendents finalitzin durant la primera quinzena de maig.

La prova de foc serà a l'estiu i «estem convençuts que funcionarà», assegura l'alcaldessa Marta Felip. A més, ha destacat que el desdoblament permetrà dinamitzar la zona. De fet, ha avançat que s'hi instal·larà un establiment Leroy Merlin i un Viena.



Obrir també el diumenge

En aquest sentit, Felip ha exposat la petició dels comerços a banda i banda de la carretera d'ampliar la declaració de municpi turístic, una mesura que els permetria obrir diumenge i «el ple de l'Ajuntament ho estudiarà».

Ricard Font també ha valorat postiviament la prohibició de camions a circular per l'N-II. «Els accidents mortals s'han reduït un 60%», va dir, insistint en el caràcter «provisional» de la mesura. «Sembla que s'està convertint en crònic», ha dit.